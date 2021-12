Sans Luka Doncic, les Mavs se relancent à OKC

Les Mavs sont encore loin d’être tirés d’affaire, mais cette victoire acquise à OKC sans Luka Doncic va donner du baume au coeur à son équipe, repartie avec une large victoire et un bilan à nouveau à l’équilibre.

C’est l’ancien de la maison, Moses Brown, qui a lancé les Mavs. Rapidement entré à la place de Dwight Powell, en difficulté avec une de ses lentilles, le pivot a aligné un panier et un contre qui ont donné le ton. Le passage de Kristaps Porzingis et le nouveau lay-up de Moses Brown ont ainsi permis à Dallas de mener 19-11, une bonne entame mise à mal par la fin de quart-temps réussie de Shai Gilgeous-Alexander (27-28).

Les Mavs ont trouvé un bon équilibre entre Jalen Brunson et les apports de joueurs comme Moses Brown, à nouveau dans la lumière dans le deuxième acte, mais aussi Reggie Bullock ou Dorian Finney-Smith, qui ont contribué à offrir 10 longueurs d’avance aux Texans à la pause (46-56).

Oklahoma City a su rester dans le match au retour des vestiaires, notamment grâce à la bonne séquence de Derrick Favors et aux coups d’éclat de SGA, au scoring ou à la passe. D’un stepback à 3-points, c’est lui qui a ramené le Thunder sous les 10 points d’écart à 12 minutes du terme (71-80).

Kristaps Porzingis a alors inscrit deux paniers pour mettre Dallas dans les meilleures conditions. Puis c’est la paire Brunson-Kleber qui a pris le relais pour reléguer les locaux à 20 longueurs (78-98). Les Mavs ont pu contrôler jusqu’au bout, Moses Brown s’offrant au passage une belle revanche avec un dernier contre sur Josh Giddey pour accompagner ses 15 points et 6 rebonds, sans oublier la victoire, 103 à 84.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grande première des Mavs. C’est la première fois que Dallas s’impose sans Luka Doncic cette saison. C’est peut-être un détail pour vous (surtout face à OKC) mais pour eux ça veut dire beaucoup, notamment parce qu’ils ont trouvé des solutions en attaque pour compenser son absence, comme ça a été le cas de Jalen Brunson (18 points), Maxi Kleber (16 points) ou encore Moses Brown (15 points).

– Pas de panier facile pour Dallas. Les Mavericks terminent la rencontre avec… zéro point inscrit sur contre-attaque ! Si Dallas veut se faciliter la tâche chaque soir, il faudra trouver des solutions pour se projeter vers l’avant avec une défense plus haute et des mains actives.

– La sortie de Luguentz Dort. L’arrière s’est tordu la cheville en fin de première mi-temps et n’est pas revenu en jeu après le repos. Auteur de 10 points en 16 minutes, il a été remplacé par Théo Maledon qui n’a pas saisi cette opportunité (0 point, 2 passes décisives en 13 minutes).

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Même si les Mavs n’avaient pas encore gagné sans leur meilleur joueur, Jalen Brunson répond toujours présent lorsque Luka Doncic n’est pas là. Le meneur a encore brillé cette nuit avec ses 18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives assorties d’un +/- de +22 et Dallas l’a emporté. Cette fois, c’est donc tout bon sur toute la ligne pour Jalen Brunson.

✅ Moses Brown. Le pivot a tout simplement réalisé son meilleur match de son début de saison, faisant preuve d’efficacité près du cercle et de flair au rebond en plus d’apporter de la dissuasion dans la peinture. Parmi les joueurs les plus prometteurs du Thunder la saison dernière, Moses Brown ne joue pas beaucoup cette saison aux Mavs, et il aura fallu attendre son retour à Oklahoma City pour briller à nouveau. Rapidement entré en jeu, le jeune poste 5 a su saisir sa chance.

⛔ Josh Giddey. Un match sans pour le rookie, qui n’a pas su apporter aux côtés d’un SGA qui a brillé par séquences. À l’arrivée c’est trop peu pour le backcourt du Thunder, et Josh Giddey a sa part de responsabilité avec son 3/14 dont 0/4 de loin, pour aller avec ses 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 ballons perdus.

LA SUITE

OKC (8-18) : le Thunder recevra les Pelicans ce mercredi.

Dalllas (13-13) : les Mavs accueilleront les Hornets ce mercredi.