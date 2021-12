Isaiah Thomas signe en G-League

Aperçu à New Orleans la saison passée, Isaiah Thomas n’a pas encore tiré un trait sur sa carrière en NBA. Le meneur de jeu vétéran s’est entretenu avec Team USA avec qui il a sorti deux matchs à 21 points face à Cuba et au Mexique après avoir réalisé plusieurs workouts durant l’été, avec les Mavs, les Lakers et les Warriors.

Shams Charania a indiqué qu’Isaiah Thomas avait cette fois signé en G-League et qu’il allait participer aux phases finales de la « Showcase Cup » du 19 au 22 décembre prochain à Las Vegas.

Ce mini-tournoi se dispute sous les yeux des scouts NBA avec trente matches disputés en quatre jours !

Ce sera une occasion supplémentaire pour lui de montrer qu’il a encore du talent à revendre et qu’il peut aider une franchise en NBA. Pour l’instant, on ne sait pas avec quelle équipe il jouera en G-League…