Les Pistons perdent Jerami Grant

La saison des Pistons est déjà très compliquée, et ça ne va pas s’arranger puisqu’ils ont perdu pour une durée indéterminée Jerami Grant. Selon The Athletic, le champion olympique s’est déchiré un ligament au niveau du pouce droit face aux Pelicans, et il y a de grandes chances qu’il soit contraint de passer sur le billard.

Après une entame de saison discrète, Jerami Grant avait retrouvé son rythme de la saison passée, et il tournait à plus de 20 points par match.

Le problème, c’est que Detroit ne décolle pas avec 11 défaites de rang, et le plus mauvais bilan de la NBA (4 victoires seulement). Son absence, sans doute pour plusieurs semaines, va permettre à Cade Cunningham de prendre davantage de volume dans le jeu de Detroit, tandis que Trey Lyles devrait débuter aux côtés d’Isaiah Stewart.