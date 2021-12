Fallait pas l’énerver ! Nikola Jokic avait très peu goûté au revers concédé par Denver lors du match précédent sur le parquet de San Antonio. Pour l’acte II, le pivot a donc sorti le grand jeu et les Nuggets ont déroulé.

Auteur de 35 points à 15/24 au tir (dont 4/6 à 3-points), 17 rebonds, 8 passes, 1 interception et 2 contres en 34 minutes, la pépite de Mike Malone a été dans tous les bons coups pour permettre à son équipe de relever la tête.

« Comme me l’a dit Gregg Popovich après la rencontre, voilà une belle façon de réagir après une défaite », a déclaré son coach. « Il faut savoir répondre après une dure défaite et les gars méritent d’être félicités pour ça ».

Le juste jeu

Instigateur principal de la révolte des Nuggets, le Serbe s’est rapidement mis en route avec trois missiles à 3-points et un floater pour débuter le match du bon pied. Il s’est ensuite distingué sur trois passes décisives qui ont permis à Denver de scorer à trois reprises à 3-points, comme sur le panier au buzzer de la mi-temps signé Monte Morris.

Les Nuggets ont ensuite plié le suspense dans le troisième quart-temps au cours duquel le « Joker » s’est illustré par un nouveau 3-points puis un dunk rageur avant de porter l’écart à +30 grâce à deux paniers de suite (57-87 avec 7 minutes à jouer dans le troisième quart-temps).

Presque sans forcer, les Nuggets ont livré une démonstration. Pour Nikola Jokic, Denver a simplement joué juste, avec notamment 33 passes décisives au compteur.

« Je crois qu’on a joué de la façon dont on doit jouer. On n’est pas dans la suragressivité, on a juste joué comme on devait le faire. On se doit de jouer comme ça, parce qu’on n’est pas vraiment talentueux, donc on doit apporter une contrepartie. On doit être agressifs et courir pour profiter des erreurs de l’adversaire », a ainsi souligné le « pas très talentueux » MVP de la saison dernière en guise de conclusion.