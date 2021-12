Zach Randolph se prépare à marquer l’histoire des Grizzlies

Zach Randolph va être mis à l’honneur samedi soir à l’occasion de la rencontre entre Memphis et Houston. Son numéro #50 va en effet rejoindre le plafond du FedExForum.

Ce sera une grande première pour cette jeune franchise et qui de mieux pour débuter que celui qui a défini le « Grit & Grind » avec Tony Allen, Marc Gasol et Mike Conley au début des années 2010 ?

« Il va y avoir beaucoup d’émotions parce que de voir votre nom là-haut, ça signifie vraiment quelque chose », a déclaré Zach Randolph. « Quand vous savez que vous vous êtes donné à fond et que vous avez tout donné, c’est plus que du basket. Ça a beaucoup à voir avec le cœur et le fait de faire partie de la ville ».

Un amour réciproque

Intérieur gaucher au style rugueux mais efficace, Zach Randolph a été un soldat inébranlable, deux fois All-Star (en 2010 et 2013) mais il s’est également épanoui hors des parquets. À Memphis, il s’est évertué à porter les mêmes valeurs de travail et de dépassement de soi en s’investissant pour la communauté locale.

« Les gens ne sont pas au courant, ils vont vous juger, surtout quand vous êtes dans la lumière en tant que sportif. Les gens ne vous connaissent pas vraiment sur le plan personnel, mais ici dans la ville, c’est différent », a-t-il ajouté. « J’ai la chance de toucher les gens, je ne suis pas une personne secrète. Je vais dans les quartiers difficiles où les gens ne veulent pas aller pour donner en retour et parler aux enfants. Quand je fais ça, les gens le voient ».

Pour lui, cette distinction récompense l’ensemble de son œuvre, la façon dont il a défendu le maillot des Grizzlies et l’affection qu’il a témoigné à la ville de Memphis.

« Il y a toutes ces choses dont je me souviendrai toujours dans ma carrière, avec la façon dont la ville m’a adopté. Tout ça ne fait qu’un. C’est chez moi pour toujours. C’est ma ville et j’aime les gens de cette ville ».