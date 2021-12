Après la NBA, la WNBA et la NCAA, BeIN Sports va diffuser la Betclic Elite

Après des semaines, voire des mois, de flou et d’incertitudes, la LNB a enfin trouvé un diffuseur pour la saison 2021/22 de sa Betclic Elite, et il s’agit de BeIN Sports.

À partir du 27 décembre, la chaîne qatarie diffusera la plus belle affiche de chaque journée de l’ex Pro A, et ça commencera avec la rencontre entre l’Asvel de Tony Parker et le CSP Limoges. Deux jours plus tard, BeIN Sports sera à l’Accor Arena pour le All-Star Game français.

Dès que la programmation le permettra, BeIN Sports s’engage à diffuser un second match par journée de saison régulière, puis les principaux matchs des playoffs et enfin l’intégralité de la finale.

« Nos abonnés vont profiter d’une offre basket inégalée et historique. Entre la NBA, la WNBA et désormais la Betclic ÉLITE, jamais aucune chaîne sportive n’a diffusé autant de matchs de basket. Toutes nos équipes seront mobilisées pour couvrir au mieux l’ensemble du championnat et mettre en lumière les clubs et les joueurs, avec un relais important sur nos réseaux sociaux qui renforcent encore la visibilité de la discipline » a déclaré Florent Houzot, le directeur des programmes et de l’antenne de beIN SPORTS France.

Outre la NBA et la WNBA, cités par Florent Houzot, rappelons que BeIN Sports diffuse aussi depuis cette saison des affiches de NCAA. Quant à l’Euroligue, à laquelle l’Asvel et Monaco participent, c’est la chaîne L’Equipe qui détient une partie des droits avec au moins 10 matchs de l’Asvel, des matches de playoffs et le Final Four à Berlin. Des rencontres de Monaco et des grosses affiches sont diffusées en outre sur le site Internet de L’Equipe.