Danny Ainge toujours ouvert à un poste de consultant

Présent dans les bureaux des Celtics pendant 18 ans, avec notamment les casquettes de président et de GM, Danny Ainge (62 ans) a quitté Boston l’été dernier pour laisser sa place à Brad Stevens.

Frappé par des soucis de santé en avril 2019, l’ancien joueur de Boston dans les années 1980 peut désormais se reposer. Cette retraite est visiblement plaisante.

« Je regarde beaucoup de matches NBA et NCAA et j’ai encore des contacts avec la franchise », raconte-t-il à NBC Sports. « Je n’ai pas coupé les ponts, d’un coup sec. Je vis dans l’Utah, je passe du temps avec ma famille et mes petits-enfants, je joue au golf. De plus, comme je suis dans l’Utah, les matches commencent plus tôt, c’est agréable. C’est très reposant. »

Après son départ de Boston, Danny Ainge avait vu son nom circuler vers Utah ou Portland, sans suite. Il est toujours prêt à reprendre un poste dans une franchise, mais, comme il l’avait annoncé, il ne veut plus de « la vie de folie » qu’il a menée pendant 18 ans. Il se voit davantage avec le costume de consultant.

« Je ne ferme la porte à aucune opportunité, mais il faut que ce soit la bonne situation », prévient-il. « Je dois travailler avec les bonnes personnes et dans le bon rôle. Je ne veux plus vivre des journées de 18 heures. Je sais ce qu’il faut faire pour être bon dans ce rôle et, en même temps, j’ai 40 ans d’expérience dans la NBA. J’ai beaucoup à donner à une équipe, qui pourrait avoir besoin de mon aide. Mais, oui, ça dépendra du rôle. »