Le MVP de la nuit | Rudy Gobert envoie un message

Dénigré la veille par Pat Beverley et Anthony Edwards, Rudy Gobert n’a pas voulu leur répondre directement. « C’est plus marrant qu’autre chose… Cela fait partie du jeu, et je ne m’écarte pas de ma position. Je ne balance rien sur personne. » En clair, il répond sur le terrain, et son jeu parle pour lui.

Cette nuit, il défiait le meilleur pivot de la côte Est, Joel Embiid, et il l’a dominé avec ses 17 points, 21 rebonds et 2 contres. Un vrai combat de poids lourds où Rudy Gobert a gagné sur l’endurance et la durée, alors que le Camerounais a plutôt cherché le KO d’entrée.

« Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’on n’est pas sur un playground. Ce n’est pas du un-contre-un »

Parfois peu utilisé par ses coéquipiers, le Français s’est montré disponible en trailer, et il est allé chercher ses tirs sur des rebonds offensifs. Notamment en fin de match, sur la tête de Joel Embiid, qui fera faute pour le And-1.

Pour Rudy Gobert, chaque rencontre n’est pas l’occasion d’un duel face à tel ou tel joueur. C’est sa réponse aux critiques des Wolves, mais aussi à ceux qui pourraient penser qu’il avait coché ce match face aux Sixers pour se mesurer au Camerounais.

« J’ai dit au coach que je suis prêt à défendre sur n’importe qui. J’ai confiance dans le plan de jeu, et quand on gagne de 30 points, c’est que le plan de jeu est très bon » souligne Rudy Gobert à propos du match face aux Wolves. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’on n’est pas sur un playground. Ce n’est pas du un-contre-un. Quand je suis sur un terrain, je ne défends pas sur un joueur, mais contre toute une équipe. C’est difficile à comprendre pour certains car ils ont l’habitude d’avoir un impact sur un joueur à la fois. Personnellement, j’essaie de défendre sur toute une équipe. »

« Chaque équipe qu’on affronte base son plan de jeu sur la manière d’attaquer Rudy, ou sur comment l’éviter »

Pour son coach, Rudy Gobert est devenu un vrai problème pour toutes les franchises NBA, et c’est la preuve de son impact sur le jeu. « Chaque équipe qu’on affronte base son plan de jeu sur la manière d’attaquer Rudy, ou sur comment l’éviter » explique Quin Snyder. « C’est notre meilleur défenseur en isolation, et le meilleur protecteur de cercle de toute la NBA. »

Et c’est aussi le meilleur rebondeur de la NBA avec 14.5 prises par match, et cette nuit, il a signé son 5e match de la saison à 20 rebonds et plus, et son 19e double-double. Les autres rebondeurs de la NBA sont loin derrière, et Rudy Gobert en profite pour envoyer un petit tacle aux Wolves : « Vous savez, quand vous êtes le meilleur du monde dans un domaine, les autres se sentent vulnérables. »