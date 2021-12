Les Spurs remportent la première manche d’une double confrontation face à Denver

Lancés dans un sacré « road trip » de sept matchs, passés par la Floride puis New York et Chicago avant de redescendre en Louisiane, les Nuggets finissent leur périple à San Antonio pour une double confrontation face aux Spurs. Avec trois victoires et deux défaites sur ce long voyage hors de leurs terres, les coéquipiers de Nikola Jokic arrivaient au Texas après une victoire importante, en prolongation, à La Nouvelle-Orléans.

Mais, hier soir, ce sont les Spurs qui ont fait la chanson à Denver. Malgré le troisième triple-double de suite du MVP en titre, Nikola Jokic (22 points, 13 rebonds, 10 passes), les Nuggets ont subi la pression de San Antonio du début à la fin. À chaque tentative de retour des Nuggets, les Spurs ont trouvé la parade, grâce à Derrick White (23 points) et Lonnie Walker IV (21 points).

Dejounte Murray (20 points, 8 rebonds, 9 passes) a également été très solide alors que Denver tentait un dernier rush en 4e quart. Mais, à courir après le score, et notamment un débours de 18 points, les Nuggets ont fini par s’épuiser et manquer de gaz pour finir le travail, à l’image de Nikola Jokic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le gros premier quart des Spurs. Probablement vexés d’avoir concédé un revers bien dispensable face aux Knicks, les Spurs ont démarré pied au plancher face à Denver, avec un scintillant 4/5 à 3-points qui leur a permis de creuser un écart de 10 points quasiment d’entrée de jeu. Avec 37 points à 5/10 de loin en premier quart, San Antonio a tout simplement réussi son meilleur début de match de la saison.

– Un Nikola Jokic assez bien tenu. Il ne reçoit que rarement ses fleurs, comme on dit là-bas, mais Jakob Poeltl est un rouage majeur du dispositif des Spurs avec sa présence dissuasive dans la peinture. Hier soir, le pivot autrichien de San Antonio avait une sacrée mission à relever face à Nikola Jokic mais, aux dires de Pop (« on a fait du très bon boulot face à Jokic »), ce fut un succès. Le Joker a bien fini en triple-double, mais à 8/19 aux tirs et 2/8 à 3-points, en partie usé par la pression défensive des Spurs.

– Les Spurs ont failli tout gâcher. Avec 13 balles perdues en tout, dont 9 en deuxième mi-temps et 5 pour le seul Dejounte Murray, San Antonio aura tremblé jusqu’au bout. Mais la défense des Spurs a réussi à tenir le choc jusqu’à la fin de la partie, alors que le même Murray se reprenait avec un 3-points qui brise l’élan des Nuggets, ou un autre layup pour reprendre de l’air en dernier quart…

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White. Observateur avisé de son ancienne équipe, Matt Bonner expliquait récemment que Derrick White avait enfin eu ce déclic, apte à le lancer pour de bon cette saison. Et de fait, depuis sept matchs, il n’est plus tombé sous les 12 points. Plus solide mentalement, dans un meilleur rythme au shoot, l’arrière a confirmé hier son regain de forme avec un match complet à 23 points, 6 rebonds, 4 passes et même 2 contres.

✅ Lonnie Walker IV. Le talent, on sait qu’il l’a, mais Lonnie Walker IV doit encore apprendre à le montrer soir après soir. Après un match complètement raté face à New York (3 points à 1/7), il a retrouvé son impact hier soir avec 21 points (plus 4 rebonds et 3 passes) pour un apport crucial en sortie de banc.

✅ Nikola Jokic. Si ses Nuggets ont toujours autant de mal à trouver leur rythme entre blessures et méformes, le Serbe est un métronome dans son genre. Il a un peu souffert aux tirs cette nuit avec un 2/8 à 3-points mais, à part ça, le MVP de Denver a encore délivré une partie de grande classe avec un troisième triple-double consécutif, à 22 points, 13 rebonds et 10 passes, qui a longtemps entretenu l’espoir pour son équipe.

⛔ Les meneurs de Denver. Que ce soit Monte Morris, le rookie Bones Hyland (2/10 aux tirs) ou même Facundo Campazzo, les meneurs du Colorado ont souffert face à la pression défensive des Spurs.

LA SUITE

Denver (12-13) et San Antonio (9-15) : rebelote, toujours à San Antonio, dans la nuit de samedi (02h30).