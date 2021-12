Avec Willie Green, Brandon Ingram apporte plus de variété à son jeu offensif

Depuis qu’il a quitté les Lakers, Brandon Ingram s’est imposé comme un solide scoreur (23.7 points de moyenne sous les couleurs des Pelicans) et son talent en un-contre-un est certain. Sauf que Willie Green, en arrivant sur le banc de New Orleans l’été dernier, voulait lui faire encore passer un cap.

Comment ? En apportant plus de variété et de vitesse à son jeu offensif.

« Jouer plus vite, ça m’a non seulement aidé, mais ça aide aussi mes coéquipiers », confie le joueur, meilleure progression de la saison 2019/2020, à The Athletic. « Je vais dans la raquette, je bouscule la défense. Notre attaque devient statique en dernier quart-temps quand je porte la balle trop longtemps. C’est capital pour moi de prendre des décisions rapides. »

Brandon Ingram est effectivement un joueur gourmand d’isolations et de un-contre-un. Avec Stan Van Gundy, la saison passée, il commençait presque 50% de ses possessions soit avec le ballon dans les mains sur pick-and-roll (30.5%), soit derrière la ligne à 3-pts. Cette saison, avec Willie Green, le chiffre de ses possessions en pick-and-roll est tombé à 26.8%.

Autre évolution : le jeu poste bas. Comme un Kevin Durant, l’ancien de Los Angeles a la taille et l’envergure pour jouer dos au panier et près du cercle avec efficacité. La saison passée, il n’avait joué que 26 possessions poste bas. Cette saison, il en est déjà à 23 (pour 17 points marqués) alors que les Pelicans n’ont joué que 26 rencontres.

« On ne veut pas qu’il soit unidimensionnel. On veut qu’il joue plus au poste et qu’il soit plus difficile à lire pour les défenses »

En bref, Brandon Ingram joue davantage avec les écrans de ses coéquipiers, loin du ballon, ou près du cercle, et tente moins de shoots à 3-pts. L’objectif est clair : avoir plus de variété pour mieux déstabiliser les défenses plutôt que de les affronter de face avec beaucoup (trop) de dribbles.

« Si on fait du pick-and-roll, du pick-and-roll et encore pick-and-roll constamment, les équipes vont s’adapter », prévient l’ancien assistant des Suns. « Les défenses sont exceptionnelles désormais dans la ligue, elles peuvent s’ajuster à ce qu’il va se produire. On ne veut pas qu’il soit unidimensionnel. Il est spécial, il peut marquer de plusieurs manières. On veut qu’il joue plus au poste et qu’il soit plus difficile à lire pour les défenses. »

Surtout que Brandon Ingram est isolé à cause de l’absence de Zion Williamson. Comme il est l’arme principale de New Orleans, les défenses peuvent se concentrer sur lui. Un Ingram très agressif et ce sont des espaces offerts pour ses coéquipiers Devonte’ Graham, Jonas Valanciunas et bientôt Zion Williamson, qui aura sans doute les mêmes consignes et dont on connaît déjà les qualités sur les pénétrations.

« Je suis à mon meilleur niveau quand je vais vers le cercle », estime l’ailier des Pelicans. « Je cherche toujours le meilleur shoot possible et je veux toujours mettre la pression sur la défense. Si je mets la pression en allant au cercle, alors les défenses envoient plusieurs joueurs et je peux faire le jeu pour mes coéquipiers. Je suis très à l’aise avec mon shoot à mi-distance, donc si c’est possible, je vais le prendre. »