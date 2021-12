Barrett allume la mèche

22%. C’était le pourcentage à 3-points de RJ Barrett sur les onze derniers matches. Alors qu’on vantait ses progrès aux tirs la saison passée, l’arrière des Knicks a traversé une vraie crise, notamment due à une infection virale. « C’était gênant mais j’ai essayé de faire mon boulot du mieux possible. Maintenant, je me sens bien mieux » a-t-il reconnu après la victoire à San Antonio.

Un succès qui lui doit beaucoup puisque Barrett a tout simplement signé son meilleur match en carrière à 3-points avec 32 points et un épatant 7 sur 8 de loin ! Preuve, ou plutôt confirmation, que tout peut aller très vite en NBA, comme l’explique Tom Thibodeau.

« Les choses peuvent mal se passer, et tout d’un coup, il suffit d’un passage en force, d’un ballon arraché au sol ou d’un contre.. » rappelle le coach des Knicks. « Et cela peut provoquer une étincelle, et tout d’un coup vous obtenez un premier panier facile, puis un second, et on retrouve alors son rythme… Les choses changent rapidement dans cette ligue. Elles peuvent passer d’affreuses à excellentes très rapidement et vice versa. Il faut juste continuer à avancer. »

Ce sont donc les Spurs qui ont subi le réveil de Barrett, décisif dans le 3e quart-temps pour créer le break et donner 13 points d’avance aux Knicks. Un Barrett qui explique qu’il a simplement profité des choix tactiques de Gregg Popovich.

« J’ai trouvé que la défense était vraiment, mais vraiment très concentrée sur Julius. Ils l’ont pris à deux tout le temps, et on a simplement fait circuler la balle. En la faisant circuler, j’ai obtenu des tirs et je les ai mis dedans. Quand Derrick et Quick (Immanuel Quickley) ont pénétré, je me suis retrouvé tout seul. J’étais démarqué et j’ai continué à mettre dedans ».

Auteur d’un 5 sur 5 pour débuter le match, Barrett a permis aux Knicks d’écarter le jeu, et du même coup de libérer ses intérieurs, dominateurs sous le cercle.

« Je pense que ça ouvre le jeu pour tout le monde, et c’est la valeur du 3-points » souligne Thibodeau. « RJ se sent mieux, et ça débute avec ça. Il était bien diminué, et il ne se sentait pas bien. Il est revenu à l’entraînement, il a bossé davantage, et il a trouvé son rythme au tir. Et quand il est en rythme, on sait qu’il va les mettre. »