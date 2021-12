Damian Lillard : une prolongation de contrat ou un départ ?

Les Blazers sont au coeur de turbulences depuis plusieurs mois avec le changement de coach et de staff, le coup de pression de Damian Lillard, mais aussi le licenciement du GM pour faute grave, et désormais des rumeurs de transfert sur CJ McCollum. Selon ESPN, il faut aussi ajouter les discussions sur la prolongation de contrat de Lillard.

Nos confrères rapportent que le joueur et son agent ont fait passer le message qu’ils souhaitaient décrocher une prolongation de deux ans au salaire maximum, et elle prendrait effet à la fin de la saison 2024/25. Ce n’est pas demain mais l’idée, pour le camp de Lillard, est de lui permettre de parapher un contrat de deux ans supplémentaires pour environ 106 millions de dollars. Ce qui signifie qu’il toucherait 51.2 millions de dollars à 35 ans, et 55.3 millions de dollars à 36 ans. Il n’y a qu’à Portland, sa franchise de toujours, qu’il peut signer un tel contrat.

Un très gros dossier pour le prochain GM

Au-delà du salaire monstrueux, cette demande pose problème parce que les Blazers n’ont plus de GM et c’est le remplaçant de Neil Olshey qui devra gérer ce dossier. Sera-t-il enclin à céder aux exigences du camp Lillard, et donc à convaincre les propriétaires que c’est le meilleur choix possible ? Ou alors va-t-il refuser ce nouveau contrat au salaire maximum pour signifier qu’il est temps de changer de tourner la page ?

Rien ne presse mais ESPN rapporte que des franchises concurrentes pourraient profiter de cette période d’incertitudes pour faire des offres pour Damian Lillard. Actuellement blessé, le champion olympique a raté son début de saison mais sa cote reste très élevée, et on pense évidemment aux Knicks qui ont des soucis à la mène, et pourquoi pas aux Lakers puisque Lillard avait rencontré LeBron James chez lui cet été. A l’époque, il expliquait qu’il ne se voyait pas rejoindre une « super team ». Peut-être a-t-il changé d’avis après ce début de saison raté…