C.J. McCollum : « Si Damian Lillard voulait me voir partir, il l’aurait dit »

Il avait commencé très fort la saison mais depuis un mois, c’est très compliqué. Comme ses coéquipiers, C.J. McCollum est actuellement englué dans une situation difficile.

Les causes sont multiples : les Blazers ne tournent pas rond (ils sont même sur trois défaites de suite), Neil Oshley vient d’être licencié et on a appris que Damian Lillard voudrait jouer avec Ben Simmons, quitte à sacrifier CJ McCollum…

Dès lors, comment l’arrière a-t-il réagi à cette rumeur, publiée il y a 24 heures ?

« Lillard et moi avons de bonnes relations », assure-t-il à The Athletic. « Quand il parle, on l’écoute. Quand j’entends parler de ‘sources anonymes’, je ne sais pas si c’est Dame ou pas. En général, il assume ses propos. Je sais ce qu’il pense de moi, et lui aussi, sait ce que je pense de lui. S’il voulait me voir partir, il l’aurait dit, je pense. Il ne parle pas derrière des portes closes, ce n’est pas son genre. »

« Ce n’est pas un au revoir»

Le joueur peut être fragilisé par de tels bruits de couloir, surtout qu’il réalise une saison décevante avec 20.6 points de moyenne à 42% de réussite au shoot. Moins efficace et plus irrégulier que ces dernières années, CJ McCollum est clairement loin de son meilleur niveau.

« Les circonstances font que c’est différent de tout ce que j’ai connu. C’est la première année où on change tout le coaching staff, que le GM est viré en pleine saison… Ça nous touche ensuite sur le parquet. Même si ce ne sont pas des excuses, car au fond, c’est mon boulot de jouer au basket. Je ne suis fuis devant rien. Mais je suis un être humain tout de même. »

Et un futur papa d’ici quelques semaines. Forcément, en plus d’une situation sportive compliquée, l’arrière a logiquement un peu la tête ailleurs…

« Ma femme va avoir notre enfant d’ici quatre semaines, donc je suis concentré là-dessus en ce moment. Je fais de mon mieux avec mon travail, mais avoir un enfant qui arrive, ça affecte. Ma femme ne peut pas prendre l’avion, ni voyager. J’essaie d’avoir un enfant au milieu de cette histoire de Covid-19, donc ce n’est pas comme d’habitude, et en plus, on ajoute les rumeurs de transfert… »

Alors que certains dans la salle ont eu l’impression d’assister à des adieux, CJ McCollum a tenté de les rassurer : « Ce n’est pas un au revoir, je suis toujours là« . Pour combien de temps ?