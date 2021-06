Portland se sépare de Terry Stotts, après neuf ans de collaboration

Sans trop de surprise, l’idylle entre Terry Stotts et les Blazers est officiellement terminée. ESPN nous apprend ainsi que le coach de 63 ans a convenu d’un accord avec les dirigeants de Portland pour quitter son poste. Neuf ans après avoir rejoint le banc de la franchise de l’Oregon et au lendemain d’une élimination (2-4) face aux Nuggets.

Un petit séisme à « Rip City », tant Terry Stotts (à qui il restait deux ans de contrat, dont une année garantie) faisait partie des murs chez les Blazers. Damian Lillard n’a par exemple connu aucun autre entraîneur depuis sa Draft ! Mais les deux parties étaient sans aucun doute arrivés en fin de cycle, d’autant plus que des rumeurs à ce sujet avaient déjà émergé en cours de saison.

Débarqué à l’été 2012, Terry Stotts s’est en tout cas imposé depuis comme le deuxième coach le plus victorieux de la franchise en saison régulière (402 victoires en 720 matchs, soit 55.8% de succès) et le troisième plus victorieux en playoffs (22 victoires en 62 matchs, soit 35.5% de succès).

« J’ai un profond respect pour ce qu’a accompli Terry [Stotts] au cours de ces neuf dernières saisons », confie le GM Neil Olshey, dans un communiqué. « Ça a été une décision difficile à prendre, tant sur le plan personnel que professionnel, mais aller dans une autre direction est dans l’intérêt de la franchise. »

Cinq noms reviennent pour lui succéder

Conduisant, surtout, Portland à huit qualifications en playoffs, en neuf saisons : de 2014 à 2021. Ces huit qualifications consécutives représentent d’ailleurs la plus longue série actuellement en cours en NBA. Seul bémol : les Blazers n’ont franchi l’obstacle du premier tour qu’à trois reprises depuis l’arrivée sur leur banc de Terry Stotts : en 2014 (demi-finale de conférence), en 2016 (demi-finale de conférence) et en 2019 (finale de conférence).

« Terry [Stotts] occupera toujours une place particulière au sein de la famille des Blazers et de la communauté de Portland », continue Neil Olshey, dans ce même communiqué. « Nous n’oublierons pas l’honnêteté, le professionnalisme et la régularité qu’il nous a apporté dans son travail, au quotidien. Nous ne souhaitons rien d’autre que le meilleur, à Jan [sa femme, ndlr] et lui. »

Avec cette décision, la franchise de l’Oregon semble donc entamer pour de bon un nouveau chapitre de son histoire. Car le départ de Terry Stotts risque bien d’annoncer le début d’un été particulièrement agité pour Portland, qui devra tout d’abord trouver l’identité de son nouvel entraîneur, avant de procéder à d’éventuels transferts.

Et pour justement succéder à Terry Stotts, les noms de Chauncey Billups (assistant chez les Clippers), Mike D’Antoni (assistant chez les Nets), Juwan Howard (coach de l’université de Michigan, récemment distingué en NCAA) et Jeff Van Gundy (ancien coach des Knicks et des Rockets) reviennent déjà sur la table. Quatre noms auxquels il faut ajouter celui de Jason Kidd, assistant aux Lakers, et qui serait le chouchou de Lillard…