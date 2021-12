Les Wizards à la peine, Bradley Beal ne panique pas

L’excellent début de saison des Wizards, avec 10 victoires en 13 matches, semble déjà un peu loin. Avec seulement 4 victoires en 12 rencontres depuis, la franchise de la capitale est effectivement à la peine et reste même sur trois défaites de rang, après son revers contre Indiana.

Washington est certes toujours cinquième à l’Est, mais il y a tout de même des raisons de s’inquiéter.

« Je n’appuie pas sur le bouton ‘panique’, je ne vais pas le faire et personne ici ne va le faire », assure pourtant Bradley Beal à NBC Sports. « Après, notre degré d’exigence doit augmenter, pour tout le monde, en matière d’approche et d’efforts. On doit chacun faire un peu plus. Car ce n’est pas une question de talents ou de qualités. »

Comment expliquer alors que depuis dix jours, les Wizards n’ont gagné qu’un match sur cinq ?

« On doit retrouver le plaisir de jouer », répond l’arrière, 34 points contre les Pacers mais qui n’oublie pas qu’il ne réalise pas son meilleur début de saison non plus. « C’est quelque chose que j’essaie de retrouver individuellement. On doit retrouver cette joie, cette énergie, ce rythme. Une fois que c’est fait, on décolle. Là, on a un petit coup de mou et on doit trouver une solution pour passer outre. »

La calendrier des deux prochaines semaines s’annonce dense avec notamment deux matches contre Utah et des déplacements à Denver, Phoenix et Brooklyn. Une réaction est donc attendue, sinon ce virage pourrait bien se terminer en grosse glissade.

« J’apprécie qu’on soit dans cette situation, car c’est utile pour construire notre caractère, ça aide l’équipe à avancer. On n’aime pas être en difficulté, mais c’est nécessaire. Si on veut devenir une bonne équipe, on doit trouver une façon d’être régulier. Par le passé, on n’était pas constant et ça se voit maintenant. »