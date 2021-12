Après deux ans de suspension, Tyreke Evans vise lui aussi un retour en NBA

Tyreke Evans bientôt de retour en NBA ? Des sources ont indiqué à HoopsRumors que son souhait serait de réintégrer prochainement la grande ligue et qu’il s’est entraîné dans l’optique d’effectuer ce retour.

L’information émerge plus de deux ans après l’annonce de la suspension du joueur en raison d’un contrôle positif à une « drogue dure ». Comme O.J. Mayo en 2016, la NBA avait décidé de l’exclure, en mai 2019, pour une durée de deux ans, et il peut donc désormais réclamer une réintégration. L’arrière/ailier de 32 ans sortait à l’époque d’une saison mitigée avec les Pacers (10 points de moyenne à 39% aux tirs), avec qui il s’était engagé pour un an.

Après avoir remporté le trophée de rookie de l’année en 2010 avec les Kings, il avait vu son rendement statistique baisser saison après saison. Au point que les Californiens l’avaient envoyé chez les Pelicans en 2013.

Pas épargné par les blessures, le 4e choix de la Draft 2009 avait été renvoyé vers les Kings en 2017. Après ce bref retour, il s’était engagé avec les Grizzlies (2017-2018) pour faire remonter sa cote, avec des moyennes comparables à sa saison rookie historique (19 points, 5 rebonds et 5 passes).