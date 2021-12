Les Rockets ne veulent plus s’arrêter de jouer

C’est une première dans l’histoire du sport américain, et la NBA s’est évidemment empressée de mettre cette stat en avant : les Rockets sont devenus cette nuit la première équipe, tous sports confondus, à remporter six matches de suite, après en avoir perdu… 15 d’affilée. Un virage à 180° qui doit beaucoup au calendrier (Pistons, Thunder, Pelicans…) mais aussi à l’altruisme des joueurs et la confiance fait le reste.

« C’est dingue mais il faut aimer ça ! Je ne vais pas réellement prendre un jour de repos » prévient Christian Wood. « Je vais venir à l’entraînement, prendre quelques tirs, et essayer d’être prêt pour le prochain match, car ça va être un gros match. Je suis heureux. C’est du jamais vu de passer de 15 défaites de suite, à six victoires d’affilée. Je suis simplement heureux. Il faut continuer comme ça. »

Les Rockets profitent de trois jours de repos avant d’affronter les Nets de James Harden, mais ils ont pris goût à la victoire, et ils veulent jouer, encore et encore. « On se nourrit les uns les autres » apprécie DJ Augustin. « On a le goût de la victoire désormais, et les gars veulent maintenir cette série et faire ce qu’il faut pour continuer ».

Titulaire, Eric Gordon met en avant l’altruisme de ses coéquipiers avec un ballon qui circule et aucun joueur qui ne cherche à jouer les héros. « On joue notre basket, et c’est un match de plus où tout le monde a marqué » souligne l’ancien champion du monde. « C’est comme ça que le basket devrait être joué, et on joue comme il faut. On possède une jeune équipe, et quand vous avez une flopée de jeunes, tout le monde essaie de prouver des choses. Tant qu’on se préoccupera chacun de l’autre, et qu’on jouera pour les autres, on progressera. »

« Avec une équipe aussi jeune, il faut être un leader optimiste »

La preuve que le ballon circule bien et qu’il y a une recherche du joueur démarqué, les Rockets affichent la meilleure moyenne de passes de toute la NBA depuis deux semaines, et leur adresse à 3-points s’est envolée avec près de 41% lors des six victoires de suite, contre 31% auparavant.

« Comme on écarte le jeu, le coach nous laisse shooter » apprécie Christian Wood. « Quand des gars comme Garrison, Armoni ou House ont la balle, ils doivent shooter. Même DJ (Augustin) est un très bon shooteur. Dès que ces gars ont la balle, ils ont besoin de shooter. On a la plus grande des confiances. »

Le terme « confiance » est lâché, et c’est le coach qui est parvenu à la transmettre. Il croyait dans son groupe, et même après 15 revers d’affilée, il ne cessait d’encourager ses joueurs.

« Il est toujours le même, simplement toujours positif » témoigne DJ Augustin. « Avec une équipe aussi jeune, il faut être un leader optimiste. Coach Silas est comme ça depuis le premier jour, depuis le camp d’entraînement. En NBA, on ne peut trop s’enflammer, ni trop se laisser abattre. J’ai appris ça au cours de mes 14 ans de carrière. Le coach positive quoi qu’il arrive. Il va nous dire quand on fait mal les choses, il va nous dire ce qu’on peut améliorer. Mais dans le même temps, il continuera à nous encourager et nous motiver. »