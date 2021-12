Les Raptors commencent à trouver leurs repères en défense

Les Raptors s’étaient habitués à mieux. Présente dans le Top 5 des meilleures défenses de la ligue de 2018 à 2020, l’équipe de Toronto est beaucoup moins performante dans ce domaine depuis la saison passée. Aujourd’hui encore, elle pointe à une modeste 20e place avec un peu plus de 109 points encaissés sur 100 possessions.

Sur le seul mois de novembre, ce « Defensive Rating » a même grimpé jusqu’à 114 points encaissés. L’explication ? « La jeunesse, l’inexpérience peut-être », suppose Fred VanVleet, cité par The Athletic. « C’est difficile de défendre chaque soir, sur chaque action, chaque possession. Surtout pour des jeunes joueurs qui ne comprennent peut-être pas ce que signifie réellement le concept de gagner au basket. »

Le meneur fait sans doute référence à ses jeunes coéquipiers, et nouveaux arrivants, Scottie Barnes et Precious Achiuwa, qui sont beaucoup mobilisés et qui doivent encore se faire aux schémas défensifs de Nick Nurse.

Une « longue » liste de problèmes

« C’est une longue liste (de problèmes) », poursuit le successeur de Kyle Lowry à la mène et au leadership de l’équipe. « Je n’ai pas vraiment besoin de la partager avec vous. Mais on regarde les vidéos. Ce n’est pas de la science infuse. Ce n’est pas comme une grande équation qu’on doit résoudre comme par magie. Ce sont ces petits détails, sur chaque possession, qui doivent être réglés. C’est quelque chose de non négociable. »

La bonne nouvelle est que les Raptors commencent doucement à redresser la barre. Il y a une semaine, ils ont limité les Grizzlies à 98 points inscrits, puis les Bucks à 93 unités et enfin les Wizards, la nuit dernière, à 90 points. De bons résultats sur le plan défensif à relativiser tout de même avec les absences de Ja Morant et de Giannis Antetokounmpo sur les deux premiers matches évoqués.

Sur leur dernière rencontre face aux Wizards, leur coach a par exemple apprécié une situation de « switch » entre Scottie Barnes et Precious Achiuwa justement. « Il y a certaines règles qu’on essaie de suivre sur ce genre de choses, pourquoi on change et pourquoi on ne change pas et ils l’ont bien fait », note ainsi Nick Nurse. « Cela demande de la communication. Parfois, (ils) le font mal mais tant que les deux gars impliqués en parlent, ils peuvent couvrir de l’autre côté. »

Son équipe a encore trois matches consécutifs à domicile, face à des adversaires à sa portée (Thunder, Knicks et Kings) pour confirmer ce regain de forme sur le plan défensif.