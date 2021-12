Toronto, bête noire de Washington

Pour la première fois en un mois, les Raptors remportent deux matches de suite, et ce succès assez facile (102-90) s’est construit en première période.

Sous les yeux d’Adam Silver, les Wizards avaient tout simplement oublié de mettre leur réveil avec quatre petits points inscrits après six minutes de jeu. En face, ça défend dur, et les Raptors prennent 10 points d’avance (14-4) grâce à Gary Trent Jr. Bradley Beal tente bien de réveiller ses coéquipiers, mais les remplaçants de Toronto font la différence pour signer un 11-2 et porter déjà l’écart à + 20 (34-14).

Nick Nurse peut alors renvoyer Pascal Siakam sur le terrain, et le Camerounais survole la deuxième partie du deuxième quart-temps. L’écart atteint même les 25 points, et Toronto rentre aux vestiaires sur le score de 63-42. Après la pause, Kentavious Caldwell-Pope prend le match à son compte, mais Fred VanVleet à 3-points, puis Chris Boucher sous le cercle permettent aux Raptors de passer une soirée tranquille, pour finalement s’imposer 102-90.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps. Les Raptors ont donné le ton d’entrée avec une grosse agressivité en défense. Sous les panneaux, Precious Achiuwa a donné le ton, tandis que la paire Barnes/Siakam se chargeait de couper les lignes de passe. Si les Wizards ne sont jamais vraiment entrés dans le match, c’est parce que les Raptors les ont étouffés. À la fin du 1er quart-temps, Washington est à 5 sur 22 aux tirs avec 12 points inscrits, son plus petit total de la saison.

– L’apport du banc des Raptors. Après une entame compliquée, les Wizards pensaient avoir lancé leur match grâce au duo Beal-Neto. Mais la « second unit » des Raptors va les enfoncer pour carrément prendre 22 points d’avance (40-18). A la manœuvre, le jeune Banton, mais aussi Watanabe, de plus en plus à l’aise.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Cela fait plusieurs matches que le Cmaerounais retrouve ses sensations, et ça change tout le jeu des Raptors… Fred VanVleet a un alter ego pour faire cavaler ses troupes, et l’ancien All-Star fait très mal par ses prises d’intervalles et son agressivité. Pour ne rien gâcher, ses longs segments compliquent la vie des attaquants adverses.

✅ Dalano Banton. En défense, c’est une teigne, et cette nuit, il a parfaitement dirigé la manœuvre en première mi-temps. Il n’a pas été très adroit, mais il a fait tourner la « second unit », et son bon match a permis à Nick Nurse de faire souffler Fred VanVleet.

✅ Kentavious Caldwell-Pope. On le connaît pour ses qualités défensives mais cette nuit, c’est lui qui a tenté de réveiller ses coéquipiers. Son 3e quart-temps est parfait avec 10 points à 4 sur 4 aux tirs. KCP est le seul Wizard à avoir tenu son rang avec 26 points à 8 sur 9 aux tirs.

⛔ Spencer Dinwiddie. Wes Unseld Jr. lui a demandé de se lâcher en attaque, mais l’ancien meneur des Nets est dans le creux de la vague. C’est physiquement qu’il souffre, et c’est peut-être le contrecoup de neuf mois sans jouer. Peut-être que le coach de Washington pourrait l’utiliser en 6e homme, et titulariser Raul Neto. Ce qui est certain, c’est que lundi, Spencer Dinwiddie sera au repos.

LA SUITE

Toronto (11-13) : petite période de repos avec la réception du Thunder mercredi.

Washington (14-10) : déplacement ce lundi chez les Pacers sans Dinwiddie.