Sur ses terres, Payton Pritchard a enflammé le banc des Celtics

Il reste deux minutes à jouer entre les Celtics et les Blazers, et le match est plié. À la mène, Payton Pritchard est en feu, et il se prend pour Stephen Curry. En 30 secondes, il enchaîne un step-back à 3-points, puis une série de dribbles dans le corner avant de planter un deuxième 3-points compliqué.

Tout le banc des Celtics se lève et s’enflamme comme s’il s’agissait d’une victoire au buzzer ! Mais Payton Pritchard en remet un autre derrière, à plus de 8 mètres, et là, certains de ses coéquipiers se jettent carrément sur le sol ! Résultat : une faut technique, et de l’agacement chez Ime Udoka, qui s’est excusé auprès de Chauncey Billups.

« On veut le voir bien faire, et le public soutient son héros local, mais le match a un peu dégénéré, nos joueurs ont fait preuve d’un excès de zèle et ont été sanctionnés par une technique. »

Sur le banc à ce moment-là, Jayson Tatum justifie cet excès de célébration. « On était évidemment heureux pour lui » se défend l’ailier de Boston. « Ce n’est pas idéal pour lui cette année, mais il répond toujours présent quand le coach fait appel à lui. Je sais que c’était bien pour lui de mettre ces tirs en fin de match, surtout pour son retour chez lui ».

« L’Oregon est un endroit spécial pour moi »

Payton Pritchard était effectivement le régional de l’étape cette nuit puisque c’est un enfant de Portland, et qu’il a étudié à la fac d’Oregon. Lorsqu’il est entré en jeu, il a même eu droit à des encouragements de la part du MODA Center.

« C’est juste trop bien de revenir ici et de jouer dans sa ville natale » confirme le remplaçant. « L’Oregon est un endroit spécial pour moi. C’est donc une super sensation de venir ici, de bien jouer et d’y gagner. »

En 18 minutes, Payton Pritchard plante 19 points, dont 14 dans le dernier quart-temps. En un quart-temps, il a inscrit plus de points que pendant tout le mois de novembre…

« Cela fait partie de la NBA… C’est notre boulot. On est payé pour rester prêt à jouer » rappelle-t-il. « Quand une opportunité se présente, il faut évidemment être à la hauteur, et n’importe quel joueur se doit de s’améliorer ».