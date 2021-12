Les Knicks en crise d’identité

La question fut évoquée dans notre résumé, après la défaite contre les Nuggets. Les Knicks se cherchent une identité cette saison. C’est un problème car la franchise en possédait une forte et affirmée la saison dernière : la défense.

Sauf que cette dernière a lourdement chuté, passant d’une des cinq meilleures de la ligue en 2020/2021 à la deuxième partie de classement (19e) depuis le début de saison.

« Tout le monde doit faire mieux, moi aussi », affirme Julius Randle pour ESPN. « J’en prends la responsabilité, pour l’équipe, pour moi, ça ne me dérange pas. On doit se regarder dans le miroir et décider ce qu’on veut faire de notre saison. On doit s’y mettre, tout simplement. On va gagner nos matches avec la défense. C’est nous ça. On n’a pas plusieurs superstars dans notre équipe comme Brooklyn ou autre. On est un groupe avant tout, on l’a vu la saison passée. Pour gagner, on doit jouer dur, très dur, on doit être discipliné. Notre culture, c’est de se battre défensivement, d’être dur. »

« La défense, c’est simplement des efforts. C’est à nous d’avoir cette intensité, ce sens de l’urgence et de faire des stops »

Les arrivées d’Evan Fournier et Kemba Walker étaient censées renforcer une attaque limitée, pour franchir un palier en vue des playoffs. Sauf que le meneur, constamment ciblé, était rapidement devenu un poids en défense et il est désormais écarté, quand le Français a aussi des limites dans ce domaine. Au final, les Knicks ont un peu progressé offensivement, mais surtout régressé défensivement.

« Il s’agit d’une question d’efforts », estime R.J. Barrett. « La défense, c’est simplement des efforts. Thibodeau est porté sur la défense, donc c’est à nous d’avoir cette intensité, ce sens de l’urgence et de faire des stops. On doit se battre ensemble et toutes les équipes ont des matches comme ça, donc je ne suis pas inquiet. On va trouver. »

Pourtant, après 23 matches, les efforts manquent toujours à New York et la frustration monte. Julius Randle, qui explique que « la ville de New York et les fans » adorent l’identité défensive, a forcément entendu les huées du public du Madison Square Garden durant la défaite contre Denver.

« Il n’y a pas de secret : on doit le faire ensemble, les joueurs, les coaches, tout le monde », rappelle le coach des Knicks, quand il parle de la défense. « D’où cette intensité vient-elle ? D’une concentration maximale et de beaucoup d’efforts. On doit avoir ces deux éléments. Si on n’est pas performant, peut-être des changements sont-ils à prévoir à l’avenir. Mais j’aime notre groupe. »

Tom Thibodeau a déjà fait un choix fort en écartant de sa rotation Kemba Walker, ce qui était « le mieux pour l’équipe » s’était justifié l’entraîneur, sans obtenir une réaction significative (trois défaites depuis l’annonce fin novembre). Quelles autres décisions peut-il prendre pour réaffirmer l’identité défensive des Knicks ?

Réponse dans les prochains jours, très importants, avec le « road trip » d’Evan Fournier et ses coéquipiers, avec des déplacements à San Antonio, Indiana et Toronto, avant les réceptions périlleuses de Milwaukee et Golden State.