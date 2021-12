Cinéma | Un biopic sur Drazen Petrovic en préparation

Les documentaires retraçant les exploits des gloires du passée sont à la mode depuis l’explosion des plateformes de diffusion en ligne. Mais Drazen Petrovic était un joueur à part, et son histoire sera donc racontée à travers un biopic, prévu pour une sortie en 2023, soit trente ans après sa disparition dans un accident de la route.

Le film a été écrit par Ivan Turkovic Krnjak et sera produit par Ljubo Zdjelarevic et Ivor Siber de la société Kinoteka, basée à Zagreb, tandis que Danilo Serbedzija sera à la réalisation.

Le casting est actuellement en cours, et le film sera tourné l’année prochaine en Croatie, en Allemagne et aux États-Unis, à Portland et dans le New Jersey, où l’arrière croate a joué entre 1989 et 1993. Le biopic ne traitera toutefois pas uniquement de l’aspect basket.

« Il ne s’agit pas d’un film sportif de plus, mais d’un drame qui traite de l’esprit combatif et du génie de Drazen Petrovic, ce personnage plus grand que nature qui a explosé sur les parquets de la NBA en venant d’Europe », a déclaré Danilo Serbedzija. « Le film se concentre également sur sa vie personnelle en dehors des parquets et aborde les défis et les difficultés d’être un athlète aussi unique ».

Drazen Petrovic a multiplié les distinctions à titre posthume, comme son intronisation au Hall Of Fame en 2002. Ce biopic qui pourrait s’intituler « Higher Force – The Drazen Petrovic Story », un titre toutefois provisoire, sera une façon de plus d’honorer sa légende.