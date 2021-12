Alors que les Grizzlies sont entrés dans l’histoire de la ligue avec une victoire de 73 points, les Suns aussi ont écrit une nouvelle page des mémoires de la franchise. En battant les Pistons cette nuit, ils ont signé leur 18e victoire de suite, dépassant ainsi la précédente série établie en 2007 avec 17 victoires consécutives.

L’état d’esprit de Monty Williams après cet accomplissement ? Se concentrer sur les progrès de l’équipe plutôt que de s’arrêter à cette série de victoires. « Mais c’est vraiment cool de vivre quelque chose comme ça », reconnaît toutefois l’entraîneur des Suns.

« Cool » est le qualificatif qui revient le plus dans la bouche de ses joueurs. Signe de la force tranquille de cette équipe qui s’est imposée cette nuit sans son meilleur marqueur, Devin Booker. Monty Williams retient ainsi la « manière » dont sa formation s’est imposée.

« Les gars qui sortent de la rotation. Le fait de perdre Book. Notre ténacité dans l’attitude. La façon dont on se serre les coudes, c’est vraiment cool », énumère le technicien. « Évidemment qu’il est difficile de gagner dans cette ligue et on ne s’en satisfait pas. On prend un match après l’autre. »

Deuxième manche face aux Warriors

« Ça fait plaisir mais en même temps, je ne sais pas », complète son meneur remplaçant, Cameron Payne, auteur d’une belle sortie à 19 points, 6 rebonds et 3 passes. « On a un autre match demain. Il faut continuer. On est juste à 1-0 aujourd’hui. C’est vraiment ce que je ressens. »

Encore décisif dans le « money time » cette nuit, Chris Paul affiche un discours similaire. Cette série de victoires, il n’y pensait pas vraiment au moment de gagner le parquet. « C’est évidemment une belle petite page d’histoire pour l’équipe, mais je crois que l’important pour nous est de s’assurer qu’on joue correctement. »

De son côté, Cameron Johnson, également auteur de 19 points, salue la bonne ambiance existante au sein de ce groupe, qui prend plaisir à jouer avec de tels coaches et dans une ville comme Phoenix. « Ce plaisir partagé, collectif, est formidable », qualifie l’ailier, conscient du « back-to-back » périlleux qui attend son équipe, sur le parquet des Warriors la nuit prochaine.

« C’est une équipe que nous venons de battre à domicile. On va aller chez eux. Un match entre deux équipes de la division. Il y a beaucoup de choses en jeu. C’est un match en décembre, mais cela signifie beaucoup pour nous et pour continuer cette série. Ça va être un match sympa », prédit l’intéressé pour conclure.