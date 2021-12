Steve Nash et l’épineuse question du temps de jeu de Kevin Durant

Depuis le match qu’il n’a pas joué contre Orlando, pour soulager son épaule droite, Kevin Durant ne quitte plus les parquets. Sur les quatre dernières rencontres, l’ailier des Nets a passé 40 minutes de moyenne sur le terrain !

Un sacré temps de jeu pour un joueur de 33 ans, mais qui est en rapport avec sa moyenne de la saison : 35.8 minutes par match. Le MVP 2014 n’avait plus autant joué depuis la saison 2015/2016 à OKC. Il avait alors 27 ans.

« Ce n’est pas l’idéal d’avoir une telle charge », reconnaît Steve Nash au New York Post. « Je ne sais pas quelles sont nos options, si ce n’est de le faire moins jouer, donc de perdre plus. Mais je ne sais pas si on a ce luxe en ce moment et j’espère qu’on aura des opportunités. »

Le coach de Brooklyn doit ainsi bricoler pour trouver des solutions afin de soulager le meilleur marqueur de la ligue. Ce qui sera une obligation si KD ne veut pas arriver trop entamé physiquement en playoffs.

« Quand il n’a pas joué, à cause de son épaule, ça lui a donné quatre jours pour se régénérer. Il va avoir beaucoup de responsabilités, c’est ainsi, donc dès qu’on aura une chance de pouvoir le faire souffler, on le fera. »

La superstar des Nets n’est pas contre jouer plus de 40 minutes et va même essayer de multiplier les gros temps de jeu. Steve Nash va donc devoir trouver l’équilibre avec son leader.

« Je suis un joueur de basket, j’aime jouer et je veux le faire pendant 48 minutes. C’est ainsi », assure Kevin Durant. « Je joue beaucoup, je reviens d’une blessure, mais j’aime ça. Et si je peux convaincre mon coach de rester sur le terrain pendant toute une seconde mi-temps ou d’entrer tôt dans un quart-temps, si je peux jouer plus de 40 minutes, je vais le faire. Ma vie de basketteur ne sera pas longue, donc je veux en profiter. »