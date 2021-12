Fred VanVleet découvre les traitements défensifs de choc

Véritable Iron Man des Raptors, Fred VanVleet frôle les 20 points de moyenne depuis deux saisons et il a pris une nouvelle dimension depuis le titre de 2019. Si bien que les défenses le ciblent plus, voire tentent de l’éteindre totalement.

Ce fut le cas contre les Grizzlies, mardi dernier. En sachant que les Raptors étaient diminués (OG Anunoby, Gary Trent Jr, Khem Birch absents), les joueurs de Memphis ont collé sans cesse « FVV », tel un Stephen Curry, pour forcer les autres à faire la décision.

« C’est différent », constate Fred VanVleet, qui terminera à 15 points en 13 shoots tentés, son deuxième plus petit total de la saison, pour Sports Net. « C’est une question de contexte. Je progresse individuellement mais comme il y avait beaucoup d’absents, ils pouvaient être plus attentifs me concernant. De plus, la semaine d’avant, j’avais fait un bon match contre eux (23 points), donc je m’y attendais. »

Les Grizzlies, qui sont pourtant la pire défense de la ligue et évoluent sans Ja Morant, ont réussi leur pari puisque les coéquipiers de Fred VanVleet ont shooté à 38% de réussite et perdu 14 ballons.

« On a essayé de trouver des façons de marquer des points », poursuit le meneur de Toronto. « Ça n’a pas vraiment fonctionné. Je vais continuer d’apprendre et de grandir, car ça va durer comme ça. Surtout dans une ligue où tout le monde regarde les vidéos et peut essayer de copier ce qui fonctionne. »

Quand OG Anunoby, Gary Trent Jr, Scottie Barnes et Pascal Siakam sont tous présents, Fred VanVleet a de précieux renforts autour de lui, mais c’est plus difficile quand les titulaires sont au repos.

En effet, le banc canadien est le moins prolifique de la ligue (24 points par match), et il a seulement inscrit 25 unités à 33% de réussite au tir contre Memphis.

« Il y aura des opportunités pour les autres d’exploser », assure le champion 2019. « Je trouve que Yuta Watanabe a été bon, mais on a besoin de plus. Je pourrais me battre pour arracher la victoire et shooter 20 fois en seconde mi-temps d’un match, mais notre équipe est à son meilleur niveau quand on joue collectivement. »