Fred VanVleet, l’Iron Man des Raptors

31 minutes et 52 secondes. Fred VanVleet n’a pas disputé un match cette saison sans jouer moins. Il avait disposé de ce temps de jeu lors d’un « blowout » sur le parquet des Kings. Le reste du temps, le meneur des Raptors est plutôt habitué à s’approcher des 40 minutes de jeu.

Il est même le joueur le plus utilisé cette saison avec 38.2 minutes en moyenne. La saison passée, le joueur non drafté occupait la deuxième place de ce classement, derrière Julius Randle, mais avec 36.5 minutes en moyenne.

Cette nuit encore, face à Boston, il ne lui a manqué qu’une poignée de secondes pour atteindre les 40 minutes jouées. « C’est peut-être un peu élevé mais pas trop non plus, commente Nick Nurse, cité par The Athletic. Il doit faire beaucoup de choses. Il doit prendre beaucoup de tirs dans l’équipe, tout en défendant sur un très bon joueur et en jouant de longues séquences. »

Confirmation cette nuit puisque le meneur a fini meilleur marqueur du match avec 27 points (8/16 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. La réponse de son coach, à la question du temps de jeu de son joueur, « serait peut-être de rogner quelques minutes ici ou là, mais il jouera probablement 37 ou 38 minutes la plupart des soirs ».

Indispensable

L’entraîneur préfère ne pas encore trop responsabiliser le jeune Malachi Flynn, encore moins utilisé que la saison passée. Quant au troisième meneur de l’équipe, Goran Dragic, il vient de se mettre en retrait de l’équipe…

Pourquoi se priver de son meneur favori, âgé de 27 ans, après tout ? Il affiche en effet le meilleur « net rating » de son équipe, avec 3 points de plus inscrits par les Raptors que leurs adversaires lorsqu’il est sur le parquet (sur 100 possessions). C’est très loin du leader dans le domaine, en la personne de Stephen Curry (+20.8 !).

Être beaucoup utilisé ne semble en tout cas pas déplaire Fred VanVleet.

« J’ai retenu la leçon de l’année dernière, je n’ai pas beaucoup de repos cette année », livre le meneur. « Quand je ne suis pas sur le terrain, je travaille, j’essaie de me préparer pour le prochain match. Je dors, je m’étire, je me soigne, je me renforce, je regarde la vidéo. Je me consacre vraiment à donner le meilleur de moi-même, parce que c’est ce que je dois faire pour gagner tous les soirs. »