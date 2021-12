NCAA | North Carolina State se débarrasse de Nebraska après quatre prolongations !

Ce n’était clairement pas l’affiche de la soirée alors que UCLA, Villanova ou encore Memphis étant sur le pont, mais ce match entre North Carolina State et Nebraska, à la PNC Arena de Raleigh, a été le théâtre d’un spectacle haletant, avec des rebondissements en veux tu en voilà. Dans un match conclu en quatre prolongations, rien que ça !

Une petite échauffourée… et une trottinette !

Nebraska avait pourtant le match en main en deuxième mi-temps, avant de subir un 14-0 de NC State pour revenir à égalité à six minutes de la fin. Une petite échauffourée s’ensuit alors devant le banc de NC State alors que Fred Hoiberg avait demandé le temps-mort. Deux joueurs seront expulsés pour des fautes flagrantes, dont Lat Mayen pour Nebraska et Cam Hayes pour NC State, alors qu’un autre blessé viendra même au secours de ses coéquipiers avec sa trottinette !

De retour au jeu, c’est Dereon Seabron qui va prendre les choses en main, même s’il est bien heureux de voir une faute assez évidente sur le bras gauche d’Alonzo Verge Jr. non sifflée sur l’ultime action du temps réglementaire, alors qu’il avait raté un lancer crucial qui aurait pu donner la victoire à sa meute de loup (70-70)…

Malgré les protestations nourries, et légitimes de Fred Hoiberg et son staff sur cette erreur d’arbitrage, les deux équipes se lancent dans une prolongation à l’étouffée avec 13 tirs ratés de suite en cumulé. Il faut attendre la dernière minute pour que Nebraska score à l’intérieur, par Derrick Walker puis par Verge Jr. Mais Seabron répond d’un layup et ne tremble pas cette fois aux lancers. Verge Jr. a un ballon pour la gagne mais son tir roule sur le cercle… Deuxième prolongation (74-74) !

Nebraska prend l’ascendant grâce à un tir à 3-points de Keisei Tominaga (16 points) puis un layup de Verge Jr. (25 points, 10 rebonds, 8 passes). À +5 à un peu plus d’une minute à jouer, NC State est dos au mur et c’est encore Seabron qui se transcende, récupérant son propre rebond au sol avant de provoquer la faute. Nebraska n’a plus qu’un point d’avance, et Ebenezer Dowuona (4 points, 7 rebonds, 8 contres) renvoie Bryce McGowens à ses études avec une énorme bâche, sa 8e du match !

Dereon Seabron, le héros de NC State

Après un layup de l’inévitable Seabron à moins de cinq secondes de la fin, Nebraska arrache une troisième prolongation avec McGowens qui ne peut faire que 1/2 aux lancers, avec un ballon qui fait le tour du cercle avant de ressortir sur sa deuxième tentative (86-86).

Les Cornhuskers prennent de nouveau les devants avec McGowens qui s’en veut de son lancer raté, mais aussi grâce à Wilhelm Breidenbach qui rentre le panier plus la faute… mais manque son lancer. La porte est encore ouverte pour NC State qui s’y engouffre par l’intermédiaire de Dowuona qui réussite la claquette égalisatrice. McGowens se précipite au layup et ce match sans fin se poursuit dans une quatrième prolongation (92-92). Une première dans l’histoire du Big Ten-ACC Challenge !

Les corps et les esprits sont éminemment éprouvés mais Terquavion Smith frappe le premier à 3-points, après avoir manqué une tentative qui aurait fini le match au bout de la 3e prolongation. NC State est devant et garde l’avantage grâce à Thomas Allen qui, ironie de l’histoire, est un ancien des Huskers, transféré à l’été 2019. Après un rebond offensif de Dowuona qui fatigue la défense de Nebraska, c’est Seabron qui vient inscrire le layup de la victoire, à +5 à 47 secondes de la fin.

Tominaga et McGowens enverront bien quelques ultimes prières, non entendues et c’est bel et bien NC State qui sort victorieux de ce combat épique d’une heure en temps de jeu effectif, avec Dereon Seabron en héros avec 39 points et 18 rebonds en 57 minutes de jeu ! Bonjour les crampes…

Les résultats majeurs de la soirée

UCLA – Colorado (73-61)

Pennsylvania – Villanova (56-71)

Arkansas – Central Arkansas (97-60)

Utah Valley – BYU (72-65 ap)

Oklahoma – Florida (74-67)

Georgia – Memphis (82-79)

USC – Utah (93-73)

Auburn – UCF (85-68)

Michigan State – Louisville (73-64)

Georgia Tech – Wisconsin (66-70)

North Carolina – Michigan (72-51)

NC State – Nebraska (104-100 ap 4)