L’arbitre Tony Brown, touché par un cancer du pancréas, retrouve la NBA

En mai dernier, on apprenait que Tony Brown (54 ans), 19 ans de carrière sur les parquets NBA, devait lutter contre un cancer du pancréas. Six mois après cette annonce, l’arbitre est déjà de retour.

Il a en effet retrouvé son costume d’arbitre ce lundi soir. Pas sur les parquets en revanche, mais au sein du « replay center », où on analyse les ralentis des rencontres pour aider les hommes en gris à distance.

Alors que le cancer du pancréas peut être très létal et rapide, revoir celui qui a dirigé 1 109 matches de saison régulière et 35 de playoffs est une excellente et heureuse nouvelle.

« J’ai eu de meilleurs résultats que ceux qu’on attendait », a-t-il confirmé à l’AP, après ses 14 séances de chimiothérapie, chacune longue de sept heures, et alors que deux de plus l’attendent encore. « J’ai commencé à parler d’un retour avec ma famille et avant même que je ne le dise, ils m’ont poussé à le faire. J’ai hésité pendant une semaine et j’ai contacté Monty McCutchen (directeur de la formation des arbitres) pour lui dire que j’étais prêt à apporter ma pierre à l’édifice. »

Ces deux soirs dans le « replay center », car il aura encore le droit à une soirée de plus, sont une première étape car l’objectif final de Tony Brown, c’est de revenir sur les parquets, possiblement après le All-Star Game.