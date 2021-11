Le cinq majeur de la semaine | Devin Booker et Stephen Curry en porte-étendards

Pas trop de difficultés à choisir le backcourt cette semaine puisque les deux meilleures équipes de ce début de saison, les Warriors et les Suns, sont portées par d’excellents Stephen Curry et Devin Booker.

Sur les ailes, on retrouve forcément un joueur de l’autre équipe en forme, les Bucks, qui restent sur sept succès consécutifs. Et pour accompagner Giannis Antetokounmpo, c’est le grand retour de LeBron James. Même si tout n’est pas rose aux Lakers, et que le « King » doit s’employer (et beaucoup jouer)…

Enfin, sous le cercle, et malgré les bonnes semaines des soldats Deandre Ayton ou Clint Capela, Karl-Anthony Towns garde sa place, symbole de son impact et de la bonne période connue par les Wolves.

Comme lors des quatre dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.