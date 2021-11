Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Kevin Durant et Devin Booker

Gros choc entre le leader de la conférence Est, Brooklyn, et l’équipe la plus en forme de NBA, Phoenix, qui reste sur 15 victoires. Un choc qui devrait faire parler la poudre et voilà nos paris :

– Kevin Durant et Devin Booker cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 75 ou +. Cote : 1.80

– Kevin Durant et Devin Booker marquent 5 paniers à 3 points ou + en cumulé. Cote : 1.80

– Kevin Durant réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou +, et son équipe gagne. Cote : 3.25

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION ?

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.