Derrière Isaïa Cordinier, les Bleus débutent par un succès face au Monténégro

Dans ces rencontres jouées au cœur de la saison NBA, mais également au même moment que l’Euroleague, Vincent Collet est privé des stars tricolores, et il n’y a donc aucun match facile.

Les Bleus l’ont vite compris, alors qu’Andrew Albicy doit sortir sur blessure et que Nicolas Lang se tourne vilainement la cheville dans la foulée. Le Monténégro prend ainsi les devants derrière une grosse adresse de loin, et un jeu au poste efficace. De quoi pointer en tête (11-22) après dix minutes, face à une équipe de France sonnée.

Après des premières minutes délicates, Isaïa Cordinier se remet la tête à l’endroit, enchaînant les actions d’éclat à l’image de cet énorme dunk à deux mains, et comme Louis Labeyrie est aussi efficace, la France pense avoir fait le plus dur en revenant à égalité (38-38) à la mi-temps.

Sauf que ce sont les Monténégrins de Justin Cobbs et Vladimir Mihailovic qui refont l’écart (46-56), l’arrière de Mornar Bar étant assez intenable dans ses accélérations vers le cercle.

Vincent Collet doit chercher des solutions sur son banc et ça fonctionne face à un équipe du Monténégro solide mais qui commence à tirer la langue avec un effectif beaucoup moins dense. Nicolas Lang est finalement sur pied et il va ramener les Bleus à coups de 3-points, avant un panier de filou sous le cercle. C’est ensuite Isaïa Cordinier qui va mettre le couvercle en enchaînant paniers, rebonds importants et passes décisives.

La France s’en sort bien (73-67) et démarre donc cette campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023 par une victoire. Prochaine étape dans trois jours, et ce sera en Hongrie.