Une forte connexion européenne entre Clint Capela et Bogdan Bogdanovic

Après un démarrage compliqué avec un calendrier vraiment délicat, Atlanta remonte la pente avec désormais sept victoires de rang, pour un bilan de 11 victoires et 9 défaites. Ça reste moyen pour un finaliste de conférence.

L’ambiance à l’intérieur de l’équipe semble cependant être au beau fixe, à l’image de l’amitié grandissante entre Clint Capela et Bogdan Bogdanovic. Les deux Hawks ne se connaissaient pas forcément avant de se retrouver dans le même vestiaire en Géorgie mais leur connexion a été instantanée.

Une amitié facile entre Européens

« C’est simplement Bogi. C’est sa mentalité, et c’est ma mentalité aussi. On n’hésite pas à s’entraider », révèle le Suisse pour The Athletic. « Il y a des moments où on est dans ma voiture et on peut parler pendant plus d’une heure. Ça arrive naturellement. Ce n’est pas un truc qu’on prépare, ça arrive dans le rythme de la vie. Je sais que ça ne le dérange pas de faire des trucs comme ça et c’est pour ça que j’apprécie autant. »

S’il est parti plus rapidement vers la NBA après son expérience à Chalon sur Saône quand Bogdan Bogdanovic a lui eu le temps de garnir son armoire à trophées sur le Vieux Continent, Clint Capela a pour lui une expérience plus longue dans la Grande Ligue. L’entente entre les deux Européens n’a pas tardé à se mettre en place.

« Je ne connaissais pas Clint en Europe parce qu’on n’a jamais joué l’un contre l’autre », avoue ainsi le Serbe. « Mais comme il est européen, c’est comme si on se connaissait déjà. Il comprend ma culture, je comprends la sienne. On s’est bien entendu dès le début. »

Ensemble sous la tunique d’Atlanta depuis moins d’une saison, Clint Capela et Bogdan Bogdanovic ont déjà passé des vacances ensemble en Serbie l’été passé, et cet été, ils étaient du côté de Miami.

« La plupart des joueurs européens, surtout quelqu’un comme lui qui est authentique et différent, c’est facile de leur parler », reprend Clint Capela. « Les sujets qu’on évoque sont simplement intéressants pour moi. On peut échanger nos opinions sur certaines choses et on se comprend. Je pense que c’est un truc général aux joueurs européens [en NBA]. On peut aller prendre un café ou s’asseoir dans ma voiture et discuter. »

Progresser aux lancers

De plus en plus proche ces derniers mois, Clint Capela a obtenu le coup de main de Bogdan Bogdanovic pour faire grimper son pourcentage aux lancers francs. Actuellement à 52% de réussite sur la ligne de réparation, soit son troisième pire pourcentage en carrière, le Suisse a demandé de l’aide à son copain serbe, spécialiste du genre.

« Je n’essaie pas de faire des trucs parce que j’aime bien ça. Ce doit être ce que lui veut », explique le shooteur. « Je veux l’aider à créer une routine et développer des habitudes qu’il aime. Je pense qu’il doit se relâcher davantage. Ce n’est rien de fou. Il s’agit vraiment de construire des habitudes et être un bon coéquipier. J’aime bien faire ça, j’aime aider mes coéquipiers. C’est facile de travailler avec quelqu’un qui veut progresser. Je ne vais pas changer son tir mais je peux l’aider. Je veux lui donner confiance et l’aider à trouver une routine qui marche pour lui. »

Avec 12 points et 12 rebonds de moyenne, un peu en retrait de sa production de l’année passée à 15 points et 14 rebonds, Clint Capela n’en reste pas moins un maillon essentiel du dispositif des Hawks, cible privilégiée pour les alley-oops et totem défensif. Sa présence dans les fins de match est précieuse, si ce n’est indispensable à Atlanta.

Cette amitié serbo-suisse symbolise parfaitement l’atmosphère que souhaitent développer les Hawks au sein de leur équipe. Une émulation nourrie d’estime réciproque…

« Il est plus qu’un coéquipier pour moi, c’est un ami », conclut Clint Capela. « Parfois, les gars veulent quitter la salle et profiter de leur temps libre. Mais lui, c’est un copain en dehors du terrain. Ça rend tout ça encore plus spécial pour moi parce que, la plupart du temps, les coéquipiers n’ont pas ces amitiés hors terrain. Tout est simple avec lui. On s’amuse toujours car c’est un gars simple, et je suis aussi un gars simple. Il ne s’agit pas d’être millionnaires ou de faire partie de la NBA. On a simplement des personnalités qui collent bien ensemble. »