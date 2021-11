Hassan Whiteside, la bonne surprise du Jazz

Ce n’était clairement pas gagné d’avance, surtout après deux piges consécutives vraiment pas convaincantes à Portland puis à Sacramento, mais Hassan Whiteside à Utah, ça marche.

Doublure officielle de Rudy Gobert chez le Jazz, le pivot donne pour le moment entière satisfaction. Avec 7 points, 7 rebonds et 1 contre en 15 minutes de moyenne, l’ancien du Heat répond aux attentes. Et il excède probablement beaucoup d’attentes de la part de fans du Jazz, dubitatifs voire craintifs à l’annonce de sa signature.

« Rudy et lui ont développé une bonne relation aussi », se félicite Quin Snyder sur KSL Sports. « Ils ne sont pas le même joueur mais beaucoup de choses qu’on demande à Rudy, on les demande aussi à Hassan. Et je pense que ça marche bien pour lui. »

Voulant se libérer des 20 millions de dollars qui restaient sur le contrat de Derrick Favors, le Jazz a envoyé son intérieur à Oklahoma City, avec un premier tour de Draft pour amadouer le Thunder. Et pour le remplacer, Utah a donc ensuite signé Whiteside au minimum salarial.

Une bonne affaire du point de vue financier, mais aussi du point de vue sportif. Plus grand et plus costaud, Hassan Whiteside est un vrai pivot qui protège le cercle. C’était même sa qualité première à ses débuts en NBA.

A l’aise dans l’Utah

Dans le même moule que Rudy Gobert, Hassan Whiteside peut donc se glisser sans problème dans le système de jeu du Jazz, sans que ce dernier ait beaucoup à changer.

« J’avais un bon pressentiment après avoir discuté avec lui », reprend Quin Snyder. « Je pense qu’il serait plutôt d’accord avec ça, même si ça ne fait pas très longtemps qu’il joue avec nous, mais simplement avec notre manière de jouer. Je pense aussi qu’il y a une certaine manière de le coacher qui va l’aider aussi. »

Ejecté au bout de trois minutes de jeu lors du dernier match d’Utah face à Oklahoma City, Hassan Whiteside peut toujours dégoupiller. Mais son adaptation au Jazz s’est très bien passée. Dans une équipe qui ne vise rien d’autre que le titre, le pivot loufoque a trouvé sa place sur le banc, à côté d’un Jordan Clarkson lui aussi assez déjanté.

Dans sa neuvième saison NBA, à 32 ans, Hassan Whiteside n’est toujours pas un exemple de maturité, mais le pivot vétéran a semble-t-il trouvé un équilibre qui lui convient.

« C’est tellement sympa de voir combien cette équipe est très liée et unie. Je n’ai jamais vécu ça auparavant », conclut-il dans le Deseret News. « Beaucoup de gars peuvent dire qu’ils font partie d’une équipe soudée et très proche. On fait ci ou ça tous ensemble. Mais non… Ici, c’est vraiment ce à quoi ressemble un groupe uni. »