Marc Gasol : « Je n’ai pas envisagé de jouer à Barcelone parce que ma priorité était Gérone »

Après plusieurs semaines d’attente, Marc Gasol a confirmé qu’il poursuivrait sa carrière avec le Basquet Girona en LEB Gold, l’équivalent de la Pro B en Espagne. À 37 ans, il a choisi de porter le maillot du club dont il est le fondateur et le président ! Si tout se passe bien, il débutera à domicile le 3 décembre prochain, face à Huesca, et jeudi, il s’est offert un bain de foule lors de l’officialisation de sa venue.

« Je suis très excité par l’accueil, par le fait d’être ici. J’ai vraiment hâte de jouer au basket et de le faire ici à Fontajau. Je me sens très privilégié », a-t-il déclaré. « J’étais déjà là il y a 15 ans et depuis, j’ai une relation très spéciale avec le club et la ville. Je vais montrer que mon implication dans le club est totale, que ce soit avant dans les bureaux ou maintenant sur le terrain ».

« Je veux que le sport à Gérone continue de se développer »

Présent aux Jeux olympiques, l’ancien pivot des Raptors et des Grizzlies aurait pu rejoindre une équipe plus huppée mais il a choisi son club de coeur. « Quand je suis rentré en Espagne après les Jeux olympiques, j’étais assez clair à ce sujet, je voulais voir comment je récupérais physiquement et, en fin de compte, l’option de jouer à Gérone a été la première parce que c’est ce que je voulais » poursuit-il. « Je n’ai pas envisagé de jouer au Barça parce que ma priorité était Gérone. Quand je parle à Juan Carlos Navarro (directeur sportif du FC Barcelone), je parle à un ami, mais je n’ai jamais laissé entendre que j’irais au Barça. »

Son objectif est de « faire grandir » son club, et il ne se fixe pas d’ambitions trop élevées pour ce retour. « Nous sommes dans un période de croissance et je vais aider mes coéquipiers du mieux possible. Je veux que le sport à Gérone continue de se développer et je veux transmettre tout ce que j’ai encore à donner. L’implication que j’ai avec le projet et la ville est très grande, je veux que cette équipe vive des expériences et qu’elle soit une référence pour les garçons et les filles de Gérone. Je pourrais jouer à un niveau plus élevé, mais c’est ce que je veux ».