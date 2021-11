Face à Cleveland, JaVale McGee illustre le problème des « take fouls »

À chaque fois qu’une faille est découverte quelque part dans les règles, les sportifs professionnels s’en emparent très vite. C’est ce qui est en train de se passer avec les « take fouls ».

Jusqu’à présent, la NBA n’a ainsi légiféré que sur les fautes du dernier défenseur pour couper les contre-attaques, qui sont pénalisées par deux lancers-francs plus la possession du ballon. Le problème, c’est que les équipes savent désormais qu’elles peuvent couper les contre-attaques avec un joueur qui n’est pas le dernier défenseur.

Ces « take fouls » ou « Euro fouls » (parce qu’elles étaient très utilisées en Europe avant d’y être petit à petit bannies) se multiplient et JaVale McGee en a donné le meilleur/pire exemple hier soir.

Les Suns mènent 102-97 à cinq minutes de la fin du match. Cameron Payne pénètre et veut ressortir le ballon mais sa passe est interceptée et Cedi Osman a une bonne contre-attaque à négocier. Le Turc s’élève pour shooter à 3-points et marque… sauf que les arbitres ont sifflé en amont. Que s’est-il passé ? En fait, JaVale McGee a fait une faute très loin de l’action sur Jarrett Allen pour arrêter le jeu et ainsi couper tout jeu rapide.

C’est une action très intelligente de la part du pivot, pour casser le « momentum » de Cleveland, même si c’est clairement contre l’esprit du jeu. Assis sur le banc, JaVale McGee s’en amuse, alors que le public de l’Ohio le hue…

Sur Twitter, le pivot s’est agacé de l’ampleur pris par cette faute sur les réseaux sociaux, même s’il y a fort à parier que la NBA éliminera rapidement ces « take fouls » en offrant deux lancers plus la possession aux équipes qui la subiront dans le futur. Mais il faudra attendre la saison prochaine pour que ce soit corrigé.