Un Warrior peut en cacher trois autres

Steve Kerr a l’embarras du choix. Face à Philadelphie, cette nuit, il a fait jouer 11 de ses 12 joueurs. Face à Toronto dimanche, tous les Warriors en tenue sont entrés sur le terrain. À chaque match, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’entraineur des Warriors peut ainsi piocher dans son banc selon le scénario de la rencontre pour trouver le ou les jokers qui auront un impact décisif sur l’issue.

Cette nuit, c’étaient l’adresse d’Otto Porter Jr et l’énergie de Juan Toscano-Anderson. Il y a une semaine, c’était la défense de Gary Payton II. Contre Atlanta et Chicago, ce sont les qualités athlétiques de Jonathan Kuminga qui ont crevé l’écran. Face aux Lakers et aux Cavs, c’était le QI basket de Nemanja Bjelica.

« Il y a une semaine, Juan n’était même pas dans la rotation » rappelle Steve Kerr. « C’est un luxe en tant que coach que de savoir que vous pouvez compter sur des joueurs qui peuvent être titulaires, qui peuvent être notre huitième homme, notre douzième homme. Peu importe la situation, vous savez ce que vous allez obtenir d’eux. »

Damion Lee a également été solide depuis le début de la saison et, évidemment, Andre Iguodala a également sorti plusieurs matchs où il a noirci la feuille de match avant de rejoindre l’infirmerie. Les Warriors sont donc de retour et cette équipe rappelle forcément celle de 2015.

De nombreux atouts dans la manche de Steve Kerr

Lors de la première année de Steve Kerr en tant que coach, dans la Baie de San Francisco, l’entraineur a commencé à utiliser le slogan « Strength in Numbers » (« L’union fait la force ») pour souligner la profondeur de banc de l’effectif qui gagnera le premier titre de la franchise après 40 ans de disette. Ce terme est devenu une marque de fabrique lors des cinq saisons où les Dubs ont atteint les NBA Finals, remportant trois trophées au passage.

Sept années après le premier titre de l’ère Curry, les ingrédients de ce succès sont de retour. Les remplaçants des Warriors ne sont « que » le dixième banc le plus prolifique de la ligue avec près de 37 points de moyenne (les Spurs sont premiers avec 41.5 points), mais ils ont le meilleur +/- de toute la ligue et (+5.5 en moyenne) et, plus que les points marqués, c’est la complémentarité de l’effectif qui rend cette version de Golden State si intéressante.

C’est comme si que Steve Kerr était assis à une table de poker avec des cartes cachées dans sa manche. Et le technicien pourra bientôt en compter deux de plus avec les retours de Klay Thompson et de James Wiseman…

Toutefois, c’est déjà difficile de donner du temps de jeu à tout le monde, alors comment faire avec le retour du « Splash Brother » et du deuxième choix de la Draft 2020 ?

« Je ne veux même pas y penser parce que j’en ai aucune idée. Ça va être compliqué, » avoue-t-il. « Mais ils ne reviennent pas la semaine prochaine, donc je préfère éviter de dépenser mon énergie sur le sujet. On a encore un peu de temps. »

Andrew Wiggins avait lui une pensée pour le reste de la NBA. « Nous ne sommes pas satisfaits, on veut continuer à progresser. Et en plus avec Klay (Thompson) et James (Wiseman) bientôt de retour… Ça va faire peur ! »

Propos recueillis à San Francisco.