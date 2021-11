Le MVP de la nuit | Herro Ball

Quel soulagement pour Erik Spoelstra d’avoir Tyler Herro en sortie de banc… Sans doute titulaire dans la moitié des franchises NBA, le shooteur de Miami a retrouvé son niveau de la « bulle », et il fait aujourd’hui partie des favoris pour le titre de meilleur sixième homme. Plus complet que dans le passé, il a retrouvé sa patte, et cette nuit, les Pistons ont explosé au moment où Tyler Herro a pris le match à son compte.

« Pendant trois quart-temps, on a été mous, et ensuite, on s’est mis en route dans le 4e quart-temps » constate le héros de la soirée, côté floridien. « J’ai toujours été un gars qui prenait des tirs importants, et ce depuis le lycée. C’est une situation que j’aime, et je veux gagner des matches. Ce que je veux dire, c’est que je suis un winner. Quand j’entre sur le terrain, je vais essayer d’être à la hauteur »

Alors que Detroit menait de 12 points en fin de 3e quart-temps, c’est lui qui va réveiller ses coéquipiers, avec la complicité de Kyle Lowry. Que ce soit dans l’attaque du cercle ou à 3-points, Tyler Herro va faire plier les Pistons, et le Heat va signer un 27-6 pour passer de -9 à +12 ! À lui seul, il va inscrire 14 points dans le 4e quart-temps.

« C’est facile de faire des passes décisives quand Tyler shoote comme ça »

« Tyler était juste dans un super rythme, et on l’a trouvé pour des paniers faciles. Ensuite, il a fait ce qu’il fait habituellement, et il a aussi mis quelques paniers difficiles. Mais ce n’est pas que Herro » tempère Erik Spoelstra. « Toute notre « second unit » a changé le match. On en avait aucun rythme en attaque pendant trois quart-temps, et Detroit y est pour quelque chose, mais le fait de réussir quelques stops nous a permis à lancer notre attaque. »

À l’arrivée, Tyler Herro signe un match idéal pour un 6e homme avec 31 points, 8 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes. C’est son meilleur total de la saison. Le tout à 12 sur 21 aux tirs avec un 4 sur 8 à 3-points. Une adresse qui fait le bonheur de Kyle Lowry qui distribue sept passes dans le dernier quart-temps.

« C’est facile de faire des passes décisives quand Tyler shoote comme ça » se marre le meneur du Heat. « Je lui passe la balle et il met un 3-points… »