[Black Friday] Profitez de -30% sur l’ESPN Player !

Les équipes et les joueurs vedettes de la saison

Dans la dernière série du podcast March Madness 365, Andy Katz a été rejoint par l’analyste Seth Greenberg et le meneur de jeu d’UCLA Tyler. Greenberg et le meneur de jeu de UCLA Tyger Campbell pour discuter des meilleures équipes de la première semaine : UCLA,

Gonzaga et le Kansas.

La récente victoire d’UCLA, deuxième tête de série, sur Villanova, quatrième tête de série, a permis à l’équipe de se débarrasser d’un rival direct et de conserver un bilan de 3-0. Ils espèrent aller encore plus loin cette année après avoir atteint le Final Four lors de la campagne précédente. Pour cela, le duo Johnny Juzang et Jaime Jaquez Jr devra garder le même niveau.

Dans le même temps, Gonzaga a battu Texas, 5e au classement, dans un match très attendu. La star de la soirée et le favori pour le Wooden Award, Drew Timme a encore impressionné en marquant 37 points, un record dans sa carrière. Sa puissance et sa taille ont fait des dégâts dans la défense adverse pendant tout le match. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur universitaire, il ne faut pas le manquer !

Kansas a conservé sa troisième place selon le classement de l’Associated Press après avoir gagné ses deux premiers matchs. Ochai Agbaji a réalisé son meilleur score en carrière, 29 points, lors d’une rencontre, avec notamment deux dunks consécutifs. A ses côtés, Remy Martin, transfuge d’Arizona State. Avec déjà 1 754 points en quatre saisons, il apporte une puissance de feu à une formation déjà de haut niveau.

