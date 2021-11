Un retour sous forme de soulagement pour Jaylen Brown

Après avoir raté huit matchs en raison de douleurs aux ischio-jambiers, Jaylen Brown a retrouvé les parquets cette nuit face à Houston. L’occasion de retrouver ses sensations, même s’il a ressenti une gêne en début de match avant que tout ne rentre dans l’ordre, pour aligner 19 points (à 6/13), 3 rebonds, 1 interception et 1 contre en 23 minutes.

« Il a eu l’air bien », a déclaré son coach Ime Udoka après la rencontre. « Au début du match, il semblait prendre un peu de temps pour se chauffer, faire les allers-retours. Même s’il a travaillé, fait de la rééducation et joué avec certains coachs, ça n’a rien à voir avec un vrai match, donc ça a pris un peu de temps. Il s’est chauffé et a ensuite réussi cette série dans le troisième quart-temps. Il a dit qu’il ne se sentait toujours pas normal, mais le fait qu’il soit revenu et de voir ce qu’il a fait, c’est plutôt bon signe ».

Jaylen Brown a en effet signé une séquence à 10 points en une minute avec deux lancers, un lay-up acrobatique et deux missiles à 3-points qui ont enfoncé les Rockets, au cœur d’un 24-3 de Boston. La satisfaction était aussi au rendez-vous pour le joueur, soulagé d’avoir pu franchir ce premier cap sur le chemin du retour.

Une bonne première à confirmer

« Je prends les bonnes précautions et les bonnes mesures pour redevenir moi-même sur le terrain, et je pense que je vais dans la bonne direction », a-t-il exprimé. « J’avais vraiment envie d’y aller. Je ne veux pas manquer plus de matchs que nécessaire. Je veux absolument être sur le terrain et partir à la guerre avec mes coéquipiers. Mais en même temps, je veux m’assurer que je ne me mets pas en danger. Je fais confiance au staff médical. Ce sont eux qui ont vraiment insisté pour que je revienne ce lundi. Je pensais que je pouvais revenir un peu plus tôt. Mais c’était la bonne décision, surtout avec mes antécédents. À l’avenir, je dois m’assurer que tout est en ordre, pour ne pas avoir d’autres problèmes ».

Indispensable aux Celtics sur le long terme, même s’ils ont remporté cinq des huit derniers matchs en son absence, Jaylen Brown va tâcher de poursuivre sur cette voie, lentement mais surement, tout en essayant de se montrer vigilant par rapport à cette blessure dont il espère être définitivement débarrassé.

« C’est un peu une blessure persistante. J’ai eu une blessure aux ischio-jambiers plusieurs fois », a-t-il rappelé. « Mais je pense que dans les prochains jours, je me sentirai à nouveau à 100% et que nous pourrons enchaîner les victoires. Ce groupe a extrêmement bien joué pendant mon absence. J’ai vu beaucoup de progrès de la part de beaucoup de gars, ce qui me rend enthousiaste quant à notre potentiel. Je veux juste continuer à ajouter de la valeur, à jouer avec ces gars et à continuer à gagner ».

L’opposition va en tout cas monter d’un cran ce mercredi avec la réception de Brooklyn, assurément un bon test pour les ischios-jambiers de Jaylen Brown.