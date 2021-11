Le GM des Kings s’explique sur le licenciement de Luke Walton

Sans trop de surprise, les Kings ont mis fin ce week-end à l’aventure de Luke Walton sur leur banc. Celui-ci quitte donc la Californie sans la moindre qualification en playoffs, avec un bilan de 68 victoires et 93 défaites (soit 42% de succès), deux ans et demi après son arrivée en provenance des Lakers.

Une décision jugée prématurée pour certains, mais motivée par le fait que Sacramento a accumulé les défaites depuis deux semaines (sept en huit matchs), après un début d’exercice relativement correct. Comme expliqué par Monte McNair, le GM de la franchise, quelques heures après l’annonce de ce licenciement.

« Nous avons commencé la saison avec un bilan de 5-4 et nous pensions que nous pourrions faire encore mieux, au regard de notre façon de jouer et du fait que nous avons mal terminé certains matchs » raconte-il, pour NBC Sports. « Sauf que ça n’a pas été le cas lors des huit derniers matchs et ça a engendré ce changement. Je pense toujours que nous avons suffisamment de talent, nous avons montré que nous pouvons [gagner]. Nous allons retrouver ce niveau et Alvin [Gentry] va être celui qui nous y mènera. […] Mais ces deux dernières semaines n’étaient pas conformes à nos attentes. »

Alvin Gentry en pompier de service

Bras droit de Luke Walton depuis un an, l’expérimenté Alvin Gentry (17 saisons d’ancienneté en NBA) a donc récupéré le poste de coach par intérim. Ce qui aura au moins le mérite de ne pas perturber l’équilibre des Kings.

« Il y aura une certaine continuité avec Alvin [Gentry] et le reste du coaching staff », estime dans un premier temps Monte McNair, qui a également promu Rico Hines en tant qu’assistant. « Alvin a fait du très bon travail à plusieurs endroits différents. Il a vu beaucoup de choses, il possède une riche expérience et je pense qu’il réussira à mettre son empreinte sur l’équipe. »

Bien sûr, ce seul changement d’entraîneur ne suffira pas à résoudre tous les maux de Sacramento, actuellement 12e de la conférence Ouest. Il n’empêche que c’était une décision inévitable pour réveiller ce groupe, encore plombé par sa faiblesse défensive (110.5 points encaissés sur 100 possessions, le 26e total de la ligue).

Tourné vers la suite des événements, Monte McNair a déjà identifié les points sur lesquels doivent se concentrer les Kings pour parvenir à remonter la pente. Tant offensivement que défensivement.

« Nous devons tous être meilleurs, nous le savons », rappelle d’abord le GM. « Ce n’est pas seulement la faute de Luke [Walton], c’est aussi la mienne, celle du staff et celle des joueurs. Tout le monde le sait. Nous devons tous revenir à ce que nous avons montré en début de saison. Offensivement, nous jouions parfois vite et nous devons jouer encore plus vite, car nous pouvons être l’équipe la plus rapide de la ligue avec De’Aaron [Fox], Tyrese [Haliburton] et les autres joueurs. Défensivement, nous avons montré quelques progrès, mais nous devons être capables de terminer les possessions, de finir les matchs. »

Dernière chance avant de procéder à un grand chambardement ?

Irréguliers depuis de nombreuses années, eux qui n’ont pas atteint les playoffs depuis 2006 (!), les joueurs de Sacramento ont encore le temps de relever la tête, alors que nous n’en sommes toujours pas au quart de la saison. Sans ça, des décisions plus radicales s’imposeront d’elles, sur le marché des transferts…

« Nous avons parlé à l’équipe, les joueurs restent confiants », rapporte en tout cas Monte McNair. « Nous sommes tous conscients que nous devons sortir de cette période, de ce 1-7, sur laquelle nous nous trouvons. Il y a de la confiance dans ce vestiaire, j’ai foi en ce vestiaire, pareil pour Alvin [Gentry] et le reste du staff. Nul doute que nous réussirons à nous reprendre, les joueurs sont excités vis-à-vis de [ce soir]. »

Car c’est effectivement dès la nuit prochaine, face aux Sixers (04h00), qu’un nouveau chapitre de l’histoire des Kings va s’ouvrir. Une équipe de Philadelphie qui, elle aussi, reste sur deux dernières semaines compliquées (six défaites en sept matchs), mais pour des raisons différentes, liées à l’absence de ses cadres (dont Joel Embiid). Le moment idéal pour rebondir ?