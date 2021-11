Les Suns perdent Frank Kaminsky

Déjà « out » depuis trois matchs, Frank Kaminsky est absent « jusqu’à nouvel ordre », a annoncé son club de Phoenix, l’intérieur souffrant d’une ecchymose osseuse au niveau du genou.

Dans ces cas-là, il faut du repos et des traitements pour éviter que ça n’évolue vers une fracture de fatigue.

Difficile donc de dire quand on reverra « Frank The Tank », bien utile pour Phoenix depuis le début de la saison, en particulier lors des absences de Deandre Ayton. L’ancien 9e choix de la Draft 2015 avait ainsi été plusieurs fois précieux, réussissant notamment un match à 31 points et 7 rebonds face aux Blazers, le 10 novembre.

Avec le retour aux affaires du pivot titulaire, et la production de JaVale McGee en sortie de banc, la blessure de Frank Kaminsky est néanmoins moins gênante pour Monty Williams.