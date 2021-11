Télévision | Les Warriors boostent les audiences

Pour l’instant, ESPN et TNT se félicitent des audiences des rencontres NBA puisqu’elles affichent une croissance de 7% par rapport au début de saison 2019/20 (source Sports Journal Business). En moyenne, ils sont environ 1.5 million d’Américains à regarder les matches NBA depuis un mois, et si le chiffre peut sembler faible, il faut rappeler que ce sont des chaînes câblées, et qu’il y a la concurrence des chaînes locales et du League Pass.

Quoi qu’il soit, il apparait que le retour au premier plan des Warriors n’est pas étranger à cette hausse puisque les coéquipiers de Stephen Curry ont déjà eu les faveurs du réseau national à huit reprises, et on retrouve trois rencontres de Golden State dans le Top 5 des audiences. On note aussi que le « double header » de la soirée d’ouverture sont aux 1ere et 3e places.

MATCHES LES PLUS REGARDÉS