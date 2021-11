Kispert s’est retrouvé

Si les Wizards font partie des belles surprises de ce début de championnat, à 10 victoires en 15 matchs, ce n’est pas le cas de leur premier tour de Draft, Corey Kispert, sélectionné en 15e position. Avec 4 points et 2 rebonds de moyenne, l’ancien sniper de Gonzaga n’a pas encore réglé la mire et c’est peu dire…

Alors, quand jeudi soir, il a fini à 13 points et 4 rebonds, à 5/10 aux tirs dont 3/7 à 3-points, Corey Kispert a pu souffler un peu. Avec la blessure de Davis Bertans, il y a des minutes à prendre et l’arrière rookie semble montrer des signes de progrès, après une période d’adaptation pour le moins délicate.

Décrit comme le meilleur shooteur de la dernière Draft, l’ailier tourne pour le moment à 25% derrière l’arc dont un inquiétant 18% à domicile. Après quatre ans à la fac, Corey Kispert a encore du mal à passer le cap. Mais c’est le lot de certains shooteurs qui débarquent en NBA, comme un JJ Redick à ses débuts à Orlando par exemple.

« Corey a bien fait son boulot pour rester prêt. Le plus important, c’est qu’il ait confiance en lui », explique Kyle Kuzma sur NBC Washington. « C’est la première chose que je vois. Il n’est pas là par hasard. Il est l’un de nos meilleurs shooteurs, on l’a tous vu tout le mois de septembre et aussi aux entraînements. »

Plus mobile et plus agressif

En rythme face au Heat, il a enchaîné ses trois réussites du soir dans une séquence de quatre minutes, sur des situations de catch & shoot dont il raffolait chez les Zags. De quoi faire gonfler son capital confiance. Son coach, Wes Unseld Jr, est en tout cas optimiste par ce qu’il a vu, et pas forcément aux tirs.

« Sur ses coupes vers le cercle et ses déplacements, il a été très agressif et il n’a pas hésité. Il a pris les tirs qui étaient disponibles, il ne les a pas refusés. Quand il a senti la pression défensive, il a été bon dans ses prises de décisions pour partir en dribble vers le cercle et pour ressortir la balle avant de se resituer dans l’espace libre. C’est comme ça qu’il va pouvoir peser sur le jeu. »

Alors que le retour de Davis Bertans semble se rapprocher, Washington figure parmi les pires équipes de la ligue à 3-points, à 33% de réussite (24e rang) pour moins de 11 tirs inscrits (27e rang) sur ce début de saison. Mais les Wizards, Corey Kispert y compris, devraient progressivement remonter dans ces classements d’adresse.

Quand on a tourné à 41% d’adresse à 3-points durant quatre années de fac à Gonzaga, on ne peut tout de même pas déchirer aux tirs indéfiniment.