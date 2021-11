Touché à la hanche, O.G. Anunoby sera absent un moment

C’est une bien mauvaise nouvelle qui vient frapper les Raptors, qui sont en plus sur six défaites en sept matches. Nick Nurse a en effet confirmé une blessure d’O.G. Anunoby, le meilleur marqueur de l’équipe.

L’ailier de Toronto s’est blessé à l’hanche mercredi, durant un entraînement, et sera absent « un moment », a expliqué le coach des Canadiens. On ne va ainsi plus le voir pendant quelques matches.

C’est un coup de frein pour O.G. Anunoby, qui a pris une nouvelle dimension en ce début de saison, comme Pascal Siakam a manqué le début d’exercice et doit retrouver ses sensations, avec ses 20.1 points de moyenne.

Ses pourcentages sont certes moins bons que l’an passé (43% au shoot et 36% à 3-pts), mais l’ailier a un volume de shoot plus important (cinq tirs tentés de plus par match) et surtout il progresse encore.