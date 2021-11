Le retour tonitruant de Rudy Gay

C’est la bonne nouvelle de la nuit du côté du Jazz. Après avoir dû passer par la case rééducation pendant six mois pour se remettre d’une opération au talon droit, Rudy Gay a retrouvé les parquets et a donc disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs avec Utah, à l’occasion de la réception de Toronto.

C’est peu dire que le poste 4 a réussi ses débuts puisqu’il a signé 20 points, terminant meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Donovan Mitchell, avec une adresse impressionnante (7/8 au tir, 5/6 à 3-points), 5 rebonds et 2 passes décisives. « On l’a observé et on l’a affronté pendant tellement d’années. C’est toujours un sacré joueur », a notamment rappelé son coéquipier Joe Ingles. On a d’ailleurs vu que les deux se trouvaient déjà bien sur le terrain. Pour Ingles, « playmaker » de la « second unit », c’est une arme supplémentaire en attaque pour distribuer le jeu.

La fin de six mois de galère

À 35 ans, Rudy Gay a confié avoir traversé des moments difficiles. L’adrénaline nourrie par son retour a mis du temps à redescendre, et Rudy Gay s’est même infligé un kilomètre de course sur un tapis roulant après le match, « plus pour les nerfs qu’autre chose ».

« Je vais être honnête, c’est l’une des intersaisons et un des débuts de saison les plus difficiles auxquels j’ai été confronté », a-t-il reconnu. « J’ai 35 ans, je sors d’une opération du pied, j’ai dû réapprendre à marcher, encore et encore. Ça demande beaucoup de d’implication. Il faut être un peu fou, au-delà des blessures, pour jouer dans une ligue aussi longtemps et être capable d’y rester, de pouvoir courir après des jeunes de 19 ans, jouer pour différents entraîneurs, dans différents vestiaires. Il faut être un peu différent. Et je suis un peu différent ».

Sacramento et Memphis au programme

Souvent à 8 mètres pour dégainer après un dribble ou une feinte, Rudy Gay s’est contenté de jouer juste en laissant le jeu venir à lui. Même si on l’a vu inscrire un lay-up toute en puissance, il n’a rien forcé, et c’est exactement pour ça que Quin Snyder voulait un vétéran de sa trempe pour renforcer sa rotation, et écarter le jeu.

« On retient toujours les tirs inscrits mais il y a d’autres choses qui ont aidé notre équipe, et c’est ce qui ressort pour moi », s’est félicité le coach du Jazz qui ne pouvait espérer meilleure entrée en matière.

Après Toronto, où il a joué un peu moins d’un an en 2013, Rudy Gay va maintenant devoir confirmer face à deux franchises qu’il a marquées de son empreinte, à Sacramento d’abord ce samedi (2013-2017) puis pour la réception des Grizzlies, l’équipe dans laquelle il s’était révélé, de 2006 à 2013.