Salaires | Gregg Popovich reste le coach le mieux payé de la NBA

L’explosion des salaires en NBA profite essentiellement aux joueurs, et cette année, 114 joueurs gagnent plus de 11.5 millions de dollars ! Si on a choisi ce salaire, c’est parce que c’est celui de Gregg Popovich, et l’entraîneur des Spurs est le coach le mieux payé de la NBA. Il y a quelques années, l’écart entre les joueurs et les coaches était moindre, et on constate donc que l’explosion des salaires n’a pas forcément eu d’impact sur les meilleurs entraîneurs.

Dans son dossier spécial Salaires des entraîneurs, Sportico s’intéresse aux 25 coaches les mieux payés aux Etats-Unis, et on découvre que 14 sont en NFL et 7 en NBA. Les quatre autres sont dans le sport universitaire, avec un seul dans le basket universitaire : John Calipari (Kentucky). Dans ce Top 25, aucun coach de hockey ou de baseball.

À la première place, le mythique Bill Belichick, qui gagne 18 millions de dollars par an à la tête des Patriots (NFL). Il est suivi par Pete Carroll (Seahawks) et Sean Payton (Saints) qui touchent, chacun, 14 millions de dollars par saison.

À la 5e place, Gregg Popovich est le premier coach NBA, et il devance Steve Kerr (9.5 millions) et le tandem Spoelstra-Rivers (8.5 millions).

Aux trois dernières places de ce Top 25, on trouve trois coaches NBA, qui touchent chacun 8 millions de dollars par an. Il s’agit de Steve Nash (Nets), Mike Budenholzer (Bucks) et Nick Nurse (Raptors).

Si on sort du Top 25, on trouve ensuite Rick Carlisle (Pacers, 7.25 millions de dollars), Tyronn Lue (Clippers, 7 millions), Billy Donovan (Bulls, 6 millions) et Dwane Casey (Pistons, 6 millions). Finaliste NBA avec les Suns, Monty Williams est bien plus loin, avec trois millions de dollars de salaire. Mike Malone, le coach des Nuggets, est encore plus loin avec deux millions.