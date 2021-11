G-League | Saben Lee élu meilleur joueur de la semaine

Dans sa deuxième année en NBA, Saben Lee ne jouait pas beaucoup avec les Pistons cette saison, en étant apparu seulement à cinq reprises pour des tout petits bouts de match (7 minutes de moyenne). Bloqué dans la hiérarchie par Cade Cunningham, Killian Hayes et Cory Joseph sur le poste de meneur de jeu, il a donc logiquement été envoyé à l’étage inférieur pour aller se dégourdir les jambes.

Et l’ancien de Vanderbilt n’a pas déçu ! Sur ses trois premiers matchs avec le Motor City Cruise, Saben Lee a tout simplement tourné à 38 points, 9 passes et 5 rebonds de moyenne. Ébouriffant ! Surtout quand on sait qu’il l’a fait avec une belle efficacité, à 53% aux tirs dont 52% à 3-points.

Fort de ces performances de haut niveau, il a logiquement été élu meilleur joueur de la semaine en G-League, après avoir donc placé 42 points face à Cleveland, 31 puis 40 face à Wisconsin en « back-to-back ».

« Il aura une opportunité avec nous si quelqu’un a un coup de moins bien », a déclaré Dwane Casey. « Si Cade va moins bien, si Killian va moins bien ou si Cory va moins bien, il sera là, même si on veut plutôt que ces gars-là tendent vers le haut. Il aura l’opportunité de revenir parmi nous mais c’est une très bonne chose de pouvoir avoir notre équipe de G-League à côté. Comme ça, les joueurs peuvent faire les allers-retours facilement. »

Choisi en 38e position de la Draft 2020, Saben Lee est effectivement revenu dans le groupe pour affronter Sacramento il y a deux jours, pour 4 points et 1 passe en 9 minutes. Sa vitesse de percussion pourrait être un atout supplémentaire pour des Pistons encore lancés dans une saison galère.