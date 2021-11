Miami, le rebond collectif

L’an passé, le Heat était l’une des pires équipes au rebond de NBA. Les joueurs d’Erik Spoelstra ne prenaient ainsi un rebond offensif que sur 24% de leurs shoots ratés, la 29e marque de NBA, et laissaient au contraire les adversaires récupérer 26.7% de leurs tirs manqués, la 19e marque. Ils étaient d’ailleurs l’équipe qui inscrivait le moins de points « sur seconde chance », avec 10.1 points seulement inscrits après un rebond offensif.

Mais en ce début de campagne, les choses ont bien changé puisque Miami est au contraire l’équipe qui marque le plus de points « sur seconde chance » (15.9), récupérant 30.4% de ses tirs ratés (3e) et ne laissant ses adversaires récupérer que 24.3% de leurs tentatives manquées (5e).

Un équilibre entre rebond offensif et repli défensif

Comment expliquer un tel renversement ? En fait, en recrutant des joueurs physiques comme PJ Tucker, Kyle Lowry ou Markieff Morris, c’est tout l’état d’esprit du groupe qui a changé au rebond.

« Nous avons une équipe agressive et conquérante par nature », explique Erik Spoelstra. « Et nous voulons être capables de maximiser cette personnalité autant que possible. Cela peut être par des pénétrations, des systèmes qui démarrent poste bas, du pick-and-roll, mais également davantage de rebonds offensifs cette année. »

Pourtant, depuis des années, le rebond offensif était délaissé par les équipes NBA, conscientes qu’il fallait d’abord assurer le repli défensif. Mais cette tendance pourrait bien s’inverser…

« Je suis pleinement conscient de la dichotomie de cette situation, en essayant de construire une défense de haut niveau », explique d’ailleurs Erik Spoelstra sur l’agressivité de ses joueurs au rebond, tout en essayant d’assurer le meilleur repli défensif possible. « Et nous essayons juste de trouver l’équilibre en ce début de cette saison ».

La leçon des Bucks

Pour Tyler Herro, c’est aussi une (dure) leçon apprise par le Heat au premier tour des derniers playoffs, quand les Bucks ont récupéré des tonnes de rebonds offensifs pour les « sweeper » sans ménagement.

« Nous avons définitivement mis l’accent sur ce point pendant le camp d’entraînement », explique l’arrière. « Nous l’avons vu face à l’équipe que nous avons affrontée en playoffs, les Bucks, l’année dernière. Ils envoyaient quasiment toujours leurs cinq gars au rebond offensif et ça a fini par nous faire très mal. En les observant, nous avons pu prendre cela de différentes équipes, en envoyant quatre ou cinq gars afin d’obtenir une opportunité supplémentaire et, si ce n’est pas le cas, revenir en défense. »

Pour Bam Adebayo, c’est surtout lié à la dimension physique du groupe actuel, bien supérieur avec PJ Tucker et Markieff Morris à ses côtés dans la raquette. Mais aussi à la volonté des meneurs et arrières de s’investir davantage dans le domaine. D’ailleurs, Tyler Herro s’est frotté à Dewayne Dedmon et Bam Adebayo sur le sujet.

« Moi et [Dewayne] Dedmon, on a eu une petite altercation au début de la saison. Je crois que j’ai attrapé un de ses rebonds, et il m’a dit que mon boulot était de marquer et le sien de prendre des rebonds. Donc on essaie d’en voler, mais en même temps, de les laisser prendre leurs rebonds », a expliqué l’arrière, avant que son pivot titulaire ne rajoute : « On a maintenant des arrières qui essaient de voler nos rebonds. Souvent, j’essaie de leur mettre mon coude dans la tête. Ne prends pas mon rebond. Tyler n’est pas payé pour prendre des rebonds » s’amuse-t-il.