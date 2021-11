Mitchell Robinson ne trouve pas chaussure à son pied

La récente petite alerte à la cheville de Mitchell Robinson est un épisode de plus dans le passif du joueur avec ses pieds. Le pivot fut notamment opéré d’une fracture du pied droit en mars dernier.

Il semble avoir trouvé l’origine de ses différents pépins : ses chaussures. Il faut dire qu’il y a trois semaines, sa paire de Nike s’était déchirée, et il s’était tordu la cheville à cause de cela.

Mitchell Robinson just turned his ankle after blowing out the sole of his shoe. #NewYorkForever pic.twitter.com/qqzaT3Tead — Ryan Field (@RyanFieldABC) October 29, 2021

Et visiblement, d’après les dires du joueur de New York, ce n’est pas la première fois cette saison. Les modèles passent et il ne trouve toujours pas chaussure à son pied…

« J’ai porté des PG. J’ai abandonné. Des KD aussi, mais j’ai eu mal à l’orteil. J’ai ensuite tenté les Kyrie. Mais peu importe la pointure… », se lamente-t-il pour le New York Post. « J’ai même porté une chaussure taille 52 alors que je fais du 50. Mais ça ne fonctionne pas. »

Depuis son opération de la saison passée, Mitchell Robinson porte des semelles orthopédiques dans ses chaussures et ces dernières cèdent.

« Le problème, c’est que la chaussure éclate », explique le joueur au NY Daily News. « C’est le principal souci. Je ne sais pas pourquoi. J’ai changé de chaussures, mais je me suis tordu la cheville. C’est dur et que puis-je y faire ? Je suis passé aux chaussures montantes et l’autre jour, ce sont mes lacets qui ont lâché. »

Les prochaines chaussures à passer le test seront les Nike Hyperdunk. Et si c’est un nouvel échec ? « Il ne me restera que des Timberland… », s’amuse-t-il. « Je vais trouver, et vite, car je ne veux pas que cela continue ainsi. »