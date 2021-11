Shaqtin’ A Fool | Russell Westbrook a assommé Anthony Davis

On avait raté les premiers épisodes mais le Shaqtin’ A Fool est bien de retour pour cette saison 2021/22, avec encore davantage d’effets spéciaux. La cuvée de la semaine est d’ailleurs excellente.

On y retrouve Alex Caruso qui n’arrive pas à remettre la balle dans le panier, OG Anunoby qui défend à l’envers, Udonis Haslem qui n’a plus ses jambes de vingt ans et enfin Russell Westbrook qui assomme Anthony Davis.

Pour le plaisir, voici également les épisodes précédents… avec un Russell Westbrook qui avait d’ailleurs pris une passe de Rajon Rondo en pleine tête lors de la première semaine.